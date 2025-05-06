金管會找6大壽險業估台幣急升影響 未見清償能力異常

新台幣近日狂升，牽動壽險業海外資產曝險，恐增加匯損壓力。金管會今天表示，已找6大壽險業者說明狀況，初步評估清償能力與淨值均符合標準，金管會也將密切觀察匯率變動的影響。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會說明，針對前2天新台幣強升狀況，確實有找壽險業者了解匯率對公司影響，新台幣強升對壽險業者的影響主要是外幣資產曝險，各家壽險業面對台幣升值都有自身風險胃納和限額考量，而一般保險公司都是採動態避險。

陳清源進一步說明，保險業者可能使用外匯價格變動準備金去沖抵新台幣升值時出現的兌換損失，或利用增提準備金累積未來水位等方式調節外匯影響，各家業者的避險狀況都不太相同。

陳清源強調，根據業者2024年底的財報，壽險業整體資本適足率（RBC）為332%、淨值比達7.7%，皆高於法定標準的200%和3%，初步評估業者的清償能力與淨值皆符合法定標準。

另外，有媒體報導，新台幣升值是壽險公司大量操作避險所致。陳清源澄清，經了解，大型壽險公司避險是依據各家公司策略進行，未在外匯市場有大量交易，報導內容與實際情況不符。

陳清源強調，金管會會密切關注並了解匯率變動對壽險業清償能力的影響，這次未有業者提出新的監理彈性措施。他強調，監理沒有分大小，保險業是長期經營，而匯率波動也是動態的，應該長期觀察。