新台幣大貶1.35角收30.28元 央行：市場回歸理性
新台幣匯率歷經連2日暴力升值，今天終於冷靜下來，早盤閃見29元，匯價隨後拉回，並由升轉貶，終場收在30.28元，重貶1.35角，台北及元太外匯市場總成交金額30.415億美元。
央行外匯局表示，失序情況已經告一段落，看來市場已回歸理性。
新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線喊話，希望匯市失序情況「到此為止」，今天新台幣升勢明顯緩和，上午以30.125元開出後，早盤仍升破1角，最高觸及29.988元，但迅速拉回，且由升轉貶，盤中最低30.295元。
外匯交易員指出，昨天中午升勢已經稍微踩煞車，同日傍晚楊金龍親自召開記者會信心喊話，看來有發揮一定效果，今天未再延續強勁升勢，美元買盤也開始進場，讓新台幣得以守在30元價位。
中央銀行外匯局局長蔡烱民則說，昨天之前，市場的升值預期非常強烈，經過央行一再溝通，今天市場不理性行為已經散去，供需恢復平衡，廠商按照心中價格進行交易，不少散戶也趁機進場，搶進心目中的甜甜價位。
至於央行是否加大調節力道，蔡烱民表示，央行這幾天調節力道其實差不多，主要還是市場恢復正常理性。
展望新台幣後續走勢，外匯交易員認為，新台幣才剛經歷強勁的升值波段，嚇壞市場，如今拉回修正，接下來應該會先盤整一段時間，短線先觀察新台幣是否站穩30元；另外，台美談判仍是各界關注重點，如果有風吹草動，多少還是會影響市場的預期心理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言