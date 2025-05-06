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新台幣大貶1.35角收30.28元 央行：市場回歸理性

中央社／ 台北6日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

台幣匯率歷經連2日暴力升值，今天終於冷靜下來，早盤閃見29元，匯價隨後拉回，並由升轉貶，終場收在30.28元，重貶1.35角，台北及元太外匯市場總成交金額30.415億美元。

央行外匯局表示，失序情況已經告一段落，看來市場已回歸理性。

新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線喊話，希望匯市失序情況「到此為止」，今天新台幣升勢明顯緩和，上午以30.125元開出後，早盤仍升破1角，最高觸及29.988元，但迅速拉回，且由升轉貶，盤中最低30.295元。

外匯交易員指出，昨天中午升勢已經稍微踩煞車，同日傍晚楊金龍親自召開記者會信心喊話，看來有發揮一定效果，今天未再延續強勁升勢，美元買盤也開始進場，讓新台幣得以守在30元價位。

中央銀行外匯局局長蔡烱民則說，昨天之前，市場的升值預期非常強烈，經過央行一再溝通，今天市場不理性行為已經散去，供需恢復平衡，廠商按照心中價格進行交易，不少散戶也趁機進場，搶進心目中的甜甜價位。

至於央行是否加大調節力道，蔡烱民表示，央行這幾天調節力道其實差不多，主要還是市場恢復正常理性。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員認為，新台幣才剛經歷強勁的升值波段，嚇壞市場，如今拉回修正，接下來應該會先盤整一段時間，短線先觀察新台幣是否站穩30元；另外，台美談判仍是各界關注重點，如果有風吹草動，多少還是會影響市場的預期心理。

台幣匯率

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