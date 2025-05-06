童子賢：熱錢是禿鷹也可能是鴿子 賤賣台灣價值該反思

台幣連兩日狂升後，6日出現回貶。和碩（4938）董事長童子賢受訪指出，這是短期熱錢湧入，看到台灣景氣與利差匯差有套利空間。他認為無須過度擔心，匯率一兩天內就會修正。

「禿鷹狙擊說」也引發產業市場關注，對此和碩董事長童子賢指出，把熱錢說成禿鷹也行，也可能只是一群鴿子。熱錢短暫停留後即會離開，台灣仍會回到自身本質，匯率升降本來就受外貿出超入超而影響，台灣不是特例，他提醒台灣一向是連年出超國，7~8年前他就提過，出超會帶來升值壓力，出超過高也可能是警訊，因為經濟應該尋求平衡。

他表示，台灣電子業從疫情以來大進補，出口暢旺，台灣製造業非常強，但「重製造、輕服務」的現象則值得反省。

童子賢指出，7~8年前一次演講時他提到台灣狂賺外匯，出超過高可能是警訊，要思考會不會是賤賣了台灣土地人力，因為要生產必須要消耗環境資源跟人力，用低的（貨幣）價格帶動將土地或勞力以相對便宜的價格賣出去，使出超旺盛，然後開心於出超金額龐大，自以為得到勝利，其實是19世紀落伍的「重商主義」思維。

童子賢指出，「賤賣」台灣勞力與土地的說法或許用詞過重，但經濟應講求進步，也應追求平衡。但確實經濟雖講求進步，也要講求平衡。台灣若只重視硬體，不重視軟體，只重視出口而不重視內需，終究也有「失去平衡」的風險。

他表示，台灣從五十年前的窮，轉變為五十年後的富，當然是好事。其中由窮轉富，成功的製造業出口曾經功不可沒。但是也到了調整體質的時候，台灣不能一味完全壓低匯率只重出口。

何況過去5年，台灣因為出口暢旺已經累積了龐大的順差，但是也蘊含了台幣自然而然升值的壓力。只重視出口而把大量的「國際貿易出超」視為貿易戰場的勝利，是19世紀落伍的「重商主義」的過氣思維，而美國新領導人被批評有把這個舊觀念重新帶回美國，認為逆差要變順差才叫勝利。

而台幣急升，也讓台灣出現一股擔憂氣氛，認為台灣經濟恐怕會重演1985年廣場協議，步入日本失落的30年後塵，對此童子賢認為不必一味提起「廣場協議」來製造台灣自己的恐懼，此次台灣狀況也不同於廣場協議，台灣過去也曾有過對美元26~27元，相信台灣體質不錯。

他指出，廣場協議之前的幾年，是美金強勢升值50%以上。有一種觀點是「廣場協議」美元之後，貶值算是矯正回來。而美元強升，原因是1974年的中東戰爭帶來石油危機，引發了歐、日、美先進經濟體的大型通貨膨脹。美國對付通貨膨脹的方法，是讓央行總裁伏爾克扮演了「美元沙皇」角色，強勢主導限制美元的貨幣發行，也就是大幅升值美元，甚至提高美元利率達到20 %，來對付通膨。

這次行動在經濟史上被稱為「伏克爾衝擊」，這個方法有效控制了通膨，但也為美國經濟發展歷史留下深刻教訓。因為控制了通膨，但引發了經濟衰退。「廣場協議」可說是歷經5年的美元大幅升值之後的一個（貶值）緩衝調整。

童子賢表示，很多人都會提起日本因為「廣場協議」而經歷了30年的出口不振。但是應該深思的是，當時不只是日本，德國也同樣參加廣場協議，德國馬克也同步升值，但德國的出口產業在隨後的30年並未衰退，甚至現在GDP還超越日本，這是值得深思的。

為什麼兩國發展完全不同？童子賢指出，可以這樣結論：匯率很重要，但只是國家產業興旺或衰退的其中一個因素而已，並不是唯一那麼絕對的因素。

他表示，雖然前面提到台灣經濟體質相當不錯，但其實這是建立在以出口為導向的經濟體上，過去台灣產業被批評重硬體輕軟體，同時重生產輕應用，其實是內需創造不足，完全仰賴外銷的思維，外銷企業當然期望維持競爭力，但內需也可以帶動產業，台幣適當升值，對進口商及全民都能經濟實惠地享受到全球商品，例如一台原價100萬元的車，若因匯率變化變成80萬元，對消費者其實是利多。

一味的生產卻不消費，不一定是國際社會成員裡最棒的表現，應該適度的讓出口跟進口有所平衡。

童子賢提醒，也要注意日本在廣場協議後，人民熱中出國消費，但國內產業陷入疑惑低迷的20~30年，出口產業不振，換言之，維持平衡是很重要的。

他提醒，這波台幣對美元升值，絕對不是單獨的發生，一定是美元對全球貨幣出現變化，美國領導人一心希望改變國際貿易結構，重返製造業，我們只能謹慎的摸著石頭過河，一步一步小心謹慎。