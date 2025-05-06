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央行專案金檢抓炒匯嫌疑犯 罰則是什麼？史上最大炒匯糧商案成借鏡

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍。 聯合報記者許正宏／攝影
中央銀行總裁楊金龍。 聯合報記者許正宏／攝影

炒匯禿鷹在台灣現蹤，中央銀行不只是口頭規勸，還要祭出專案金檢，抓出炒匯嫌疑犯。中央銀行外匯局局長蔡烱民6日透露，近期將對外資保管行、大型行庫進行專案金檢，並鎖定兩大重點，一是熱錢匯入後，是否依規定進場買股票，二是進出口商承作遠期外匯時，是否有交易單據，能證明具有實際需求。

至於抓到炒匯投機客後，央行會給予哪些處罰，蔡烱民今日並未明說。不過，央行在2021年曾抓出史上最大的「糧商炒匯」案，受理業務的外商銀行因情節重大，被央行處以「撤銷外匯業務執照」的嚴厲處分。

蔡烱民強調，按規定，外資匯入時，申報的資金用途為投資資本市場，若匯入後遲遲未投入股市，或賣超股票後沒有匯出，持續在新台幣帳戶上停泊、坐等新台幣升值賺匯差，就會被央行視為有炒匯意圖。

台幣匯率在2日與5日這兩天，盤中均升值逾1元，央行總裁楊金龍日前出面表示，國內確實有炒匯禿鷹現蹤，央行已發出警告，要求這些短期炒匯資金儘速撤離台灣；儘管央行已進行道德勸說，相關資金也開始撤出，但「速度慢吞吞」，央行未來將嚴密監控市場異常動態。

除了炒匯熱錢外，央行本波金檢也鎖定國內的進出口商。蔡烱民解釋，按規定，進出口商若要承作遠期外匯，須符合實需原則，也就是要有出口或進口的交易單據作為佐證，若查無單據，就會被視為具炒匯嫌疑。

進出口商涉炒匯，過去已有案例。2021年初，央行大動作召開記者會宣布，抓到六家外商銀行，違規受理八家在台糧商新台幣遠期外匯交易業務，一年內累計承作110億美元（約新台幣3,300億元），而這些糧商來台根本「醉翁之意不在酒」，不是為了做生意，而是來炒匯，為歷年來最重大的炒匯案。

央行表示，在台糧商透過六家外銀在一年內大量預售新台幣遠期外匯，金額110億美元，若以2019年底新台幣匯率30元估算，高達新台幣3,300億元。但這些廠商根本沒有做生意的「實際需求」，主要收入及成本多為美元計價、皆以美元收付，卻刻意創造新台幣曝險，就是要透過遠期外匯炒作、大賺新台幣升值匯差。

不過，央行無法直接對炒匯糧商開罰，只能因違約受理炒匯糧商業務的外銀開鍘；當時，德商德意志銀行台北分行受到最重處罰，被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停辦所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。

台幣匯率

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