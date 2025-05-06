台幣升值2元…外匯存底約波動上兆台幣 央行：今年仍可達繳庫目標

外界關注台幣匯率連續二天飆升對央行外匯存底的影響，中央銀行外匯局長蔡炯民今日指出，台幣匯價兌美元每升值1元，就會產生1台幣的變動。他說，以目前台幣在30元左右的價位，央行今年仍可達到繳庫盈餘目標。

台幣匯價今日以30.280作收，終於結束「連六升」，同時也讓央行認為市場已恢復理性。台北外匯經紀公司的成交量為23.31億美元，元大外匯為7.105億美元，合計二家外匯公司的成交金額為30.415億美元，也比周一的43.885億美元少了將近一半。

央行今日公布4月底外匯存底，統計顯示，4月底外匯存底為5828.32億美元，較3月底增加48.1億美元；蔡烱民指出，央行外匯存底5828.32億，每升值1元，會出現的變動，就會出現約當台幣5828.32億的變動，若從32元匯價起算到30元，則央行的外匯存底已出現超過台幣1兆元以上的變動量。不過，蔡烱民指出，這個並不會列入損益，而是會另以遞延資產的方式處理，美國聯準會先前在處理手中美債資產價格變動時的作法也是一樣。

蔡烱民指出，央行這幾天的調節是差不多的，市場亦可看出央行這三個月的外匯存底變動都是增加的，若要提供流動性時，央行就會進場買匯，今天應可說市場已回到較理性的情形。

蔡烱民觀察今日匯市的情況指出，先前因為市場有強烈預期，而使美元供給面太多、另外需求面也在預期下暫時退場，今天二邊則趨於正常，今年以來日圓與歐元升值仍大於台灣。他也指出，央行今日並未擴大調節力道，而觀察新台幣匯率這幾天調節力道都差不多的情況之下，市場信心已漸恢復，廠商也恢復理性的預期，他認為，先前的市場預期心理大致消化完畢。

央行公布4月底的外匯存底為5828.32億元，而由於5月連續三天央行都有進場護市，外匯存底估計會比4月增加更多，相較於4月增加48.1億的外匯，估計5月的外匯存底金額應會增加更多，外匯存底部位應有機會超過5900億，甚至上6千億美元的水準。

蔡烱民則指出，由於央行的外匯存底也有歐元、英磅、加幣等貨幣，倘若這些貨幣維持目前對美元的匯率不貶值，則央行在5月底的外匯存底將會因為進場買匯而增加；他並強調，市場傳言六月份的美債有6兆要到期會使美國政府違約，這也是誤傳，他強調，美國每季都有其發債計畫，市場都知道，美債幾次標售也都非常順利。