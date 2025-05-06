央行趕禿鷹將對保管銀行啟動專案金檢 外資交割戶和出口商遠匯都要查
為了避免熱錢炒匯再引發台幣匯價飆升，中央銀行外匯局長蔡炯民今日表示，央行已準備要啟動專案金檢，不論外資或本土保管銀行，以及出口廠商都會位列金檢範圍，至於何時啟動，蔡炯民則以「ASAP」（As soon as possible）回應。
央行總裁楊金龍在周一記者會上說，這些熱錢「量滿大的」但央行請他們出去時卻「走得很慢」。現在央行要付諸行動用金檢來趕疑似禿鷹的熱錢，最明顯的指標就是股票賣超之後，匯出動作「慢吞吞」的外資。
蔡炯民表示，將赴銀行作實際查核，亦即對疑似禿鷹的情況作專案金檢，他舉例，像外資已連續三天買超，這時資金匯入為正常，但若賣超台股，就應該離開；而對於金檢的對象，將有二大類，蔡炯民指出，主要為保管銀行，除了外資的股市交割帳戶情況之外，另外廠商的大額結購也會去查，重點在於銀行為廠商承作遠匯時，是否有實際單據。
蔡炯民對此強調，央行的原則是出口廠商若要作避險交易，都要有實質交易原則，要有實質進出口才能作避險，倘若沒有實際進出口的買賣，卻作避險交易，這就是在炒匯。
他也指出，近來海外NDF（無本金交割遠期外匯）價格波動大，現在比國內的還低，已反映出一部分的市場預期。
而對於專案金檢的執行，蔡炯民指出，會先確認外資匯入，和在股市交易的情況，倘若賣股之後，連續一個星期都沒出去，以央行來看這就不正常了；而若外資雖然賣股，但未匯入新資金，亦即整體的資金水位未變，則還算正常；還有另一種情況央行也認為可疑，蔡炯民指出，即使未持續停泊一周以上，但倘若是周期性的，例如每次都停三天，但一而再再而三發生，這種現象也會令央行懷疑。
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