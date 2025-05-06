台幣強升！楊金龍記者會狂跳針 網看了更緊張：他結巴到不行

新台幣近期強勢升值，引發國人搶換美元熱潮，出口導向業者則是叫苦連天。中央銀行總裁楊金龍昨（5）日首度親上火線召開記者會，試圖安撫市場情緒，然而，記者會上他多次結巴、語塞，意外引發輿論關注。

楊金龍在回應台幣匯率變動時，先是強調近期升值「主要來自市場預期心理」，否認央行有刻意操作，並重申美國財政部沒有要求、央行未參與台美談判、海湖莊園協議並不存在，並試圖釐清央行立場，包括沒有放任不管，已進行適度干預、不會操縱匯率，但呼籲理性看待匯率變動。

「不過我……我跟各位報告啦齁，就是說……我們中央銀行呢也就是說……匯率齁，嗯…美元跟新台幣之間的一個一個一個齁」，然而，在面對記者提問時，楊金龍多次出現語調中斷、言語不順的狀況，引發觀眾側目。

該場直播影片在社群平台上瘋傳，其中，財經專家「游庭皓的財經皓角」粉專不少網友留言表示「結巴到不行耶～說謊很緊張齁！」、「不能說真話的痛苦，他知道 」、「這口條實在慘不忍睹」。也有人認為，「其實你不開這個記者會我都還好，看完這個片段我開始緊張了」。

還有網友模仿語氣總結記者會主旨「所以說，也就是說，我們一直在強調，我剛剛也說過，我們一直在強調說，呃，那個，我們一直在強調就是說，是，這次我也跟各位說，就是，所以我剛剛才會跟你講喔，今天希望能在這個場合再次的澄清，再次的呼籲，這個就是我們今天的記者會的目的」。

律師林智群在臉書發文指出，當記者問到「過去幾十年匯率一直相對穩定，央行也承諾會維持穩定，為何最近兩個交易日波動如此劇烈？」，央行總裁楊金龍的回答顯得支支吾吾，引來不少網友質疑「這樣的程度也能當央行總裁？」

林智群表示，其實原因並不複雜，央行不能公開承認自己有干預匯市，這類操作「可以做但不能說」。而且他認為近期央行不敢大動作出手，是因為美方正密切關注，總裁又怎麼可能在記者會上明白講出來。