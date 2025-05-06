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熱錢涉嫌炒匯！央行祭霹靂手段 外匯局長曝最近要對銀行做這件事
新台幣匯率在2日、5日，盤中狂升逾1.2元，中央銀行外匯局局長蔡烱民6日公開表示，近期將會到銀行進行專案金檢，重點有二，一是外資匯入後沒有投入股市，或賣超後沒有盡快匯出，而是停在新台幣存款帳戶上坐等新台幣匯率升值；二是進出口商承作遠期外匯時，是否符合「實需原則」，試圖藉此揪出炒匯嫌疑犯。
央行總裁楊金龍5日記者會上公開指出，國內匯市確實有炒匯禿鷹現蹤，蔡烱民今天補充表示，近日央行將會對銀行祭出專案金檢，試圖找出炒匯嫌疑犯。
至於什麼樣的情況會被央行列為嫌疑犯，蔡烱民表示，央行會保留適度的交割彈性時間，一般來說，「匯入後一周內沒買股票，或賣股後一周以上沒匯出，就是不正常」，但時間不是唯一標準，央行也會看外資是否一而再、再而三地頻繁進出卻不買股票。
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