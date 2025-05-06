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台幣強升！童子賢：不能一味提「廣場協議」製造台灣恐懼

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

新台幣近期強升，引發外界擔憂上演「台版廣場協議」，對此，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢6日指出，不能一味提起「廣場協議」來製造台灣自己的恐懼，這不同於廣場協議。

童子賢表示，廣場協議之前的幾年，是美金強勢升值50%以上。有一種觀點是「廣場協議」美元之後貶值算是矯正回來。那是因為1974年的中東戰爭，帶來了石油危機，引發了歐、日、美先進經濟體的大型通貨膨脹。

童子賢分析，美國對付通貨膨脹的方法是央行總裁伏爾克扮演了「美元沙皇」角色，強勢主導限制美元的貨幣發行，也就是大幅升值美元，甚至拉昇了美元利率達到20%，來對付通膨。在經濟史上被稱為「伏克爾衝擊」，這個方法有效控制了通膨，也為美國經濟發展歷史留下深刻教訓。

童子賢認為，這雖然控制了通膨，但是引發了經濟衰退。「廣場協議」可說是歷經五年的美元大幅升值之後的一個（貶值）緩衝調整。

童子賢強調，很多人都會提起日本因為「廣場協議」而經歷了30年的出口不振。但是應該深思的是，為什麼德國也同樣參加廣場協議，德國馬克也同步升值，但德國的出口產業在隨後的30年並未衰退，為什麼？似乎可以這樣結論，匯率很重要，但只是國家產業興旺或衰退的其中一個因素而已，並不是唯一那麼絕對的因素。

台幣匯率

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