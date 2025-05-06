童子賢看台幣暴衝：全球貨幣處境相同 謹慎「摸著石頭過河」

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日針對台幣升值問題指出，台灣的進出口產業體質不錯，應可經得住考驗。但他提醒，台幣如果對美元有變化，絕不是單獨對美元有變化，一定是美元對全世界的主要貨幣產生變化，導致全球貨幣兌美元都會面臨同樣處境，「這裡面主要是美國領導人現在一心希望改變經濟貿易結構，幫美國產業重新回到製造業和出口狀態，」童子賢說，面對後市，就謹慎「摸著石頭過河」、「一步一步很小心」。

童子賢今日下午出席COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM，針對台幣升值問題，指出他目前並不擔心，因為內需也是帶動產業的一種方式，台幣適當升值對進口商也是好事，讓全體國民可以用更實惠方式買到全世界的產品、進行消費；而目前台灣仍然出口暢旺、貿易是順差，「這是本來就有的台幣升值壓力」，但他說，「也希望見到台灣經濟以出口暢旺、帶動經濟的現象不要太快轉變」，以免企業調適困難。

針對關稅問題及半導體關稅相關的最新動態，童子賢回應指出，之前已經說了很多，目前沒有進一步的看法。

他日前曾言，關稅稅率每周一變、每月兩變三變，雖然90天的10%對等關稅，雖為各國談判提供喘息空間，卻也加深了企業的觀望氛圍。

童子賢認為，去年地緣政治衝突持續影響供應鏈的穩定性，中國經濟復甦緩慢也抑制了消費及投資動能，導致整體終端消費市場低迷，去年底美國大選落幕，但是新政府關稅政策的不確定性也引發全球供應鏈緊張。如今，全球經濟依舊面臨諸多挑戰，各國關稅貿易政策的動向及地緣政治風險等影響，仍可能牽動供應鏈版圖重組，導致生產延遲及成本上升，增添景氣復甦的不確定性。