童子賢看台幣爆升、熱錢湧動：你把它叫禿鷹也行、叫候鳥也行

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日指出，經濟要平衡，不要一味迷戀出超，如果把出超當作勝利，那是19世紀的思維，「美國最近的領導人就有一點採用這種非常老的思維，認為要將逆差轉為順差才叫做勝利」。

童子賢說，回頭看台灣亦然，台灣20多年前也遇過26元、27元台幣對1美元，我相信台灣體質不錯，但長期建立在出口為導向的經濟體質上。所以常聽見過去產業都「重硬輕軟（重視硬體、輕視軟體），重生產、輕忽應用」，「老實講這有點內需創造不足、完全仰賴外銷的縮影」。

童子賢今日出席COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM，接受媒體採訪時指出，他說台灣出口廠商體質不錯，但內需才是帶動產業的一種方式，當台幣做適當升值對進口商是好的，對全體國民可以用更實惠方式買到全世界的產品和消費，也是好事，「短暫的熱錢湧入、帶來瞬間的台幣升值，我目前還沒有太擔心」。

他還說，「你把它叫禿鷹也行、叫候鳥也行，短暫停留就會跑掉，少掉因素後，回到台灣的本質，本質是出口暢旺和順差，這是本來就有的台幣升值壓力，我們樂於見到台灣經濟以出口暢旺帶動經濟的現象不要太快轉變，導致調適困難，但也希望台灣體質更不錯」。

童子賢曾舉例，台灣以進出口貿易帶動經濟，數據顯示2023年台灣GDP約7551億美元、2024年GDP約7932億美元。而進出口貿易總額部分，2021年、2022年、2023年、2024年分別為8279億美元、9075億美元、7844億美元、8695億美元的成績。

由此可發現，台灣進出口貿易總值超過 GDP，若計算2023年外貿比率，台灣高達103.88%，若與美國相較，美國2023年GDP是27.72兆美元，進出口貿易總額5.16兆美元，比率只有18.61%，「這代表美國的經濟運作，很高比例其實是內需、內循環 」，童子賢說，美國不像台灣明顯仰賴進出口貿易來驅動經濟，台灣外匯存底也因順差持續累積。