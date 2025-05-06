台幣急升衝擊出口 彭双浪：台商應伺機思考轉型 已不適合勞力密集業

台北市電腦公會今日舉行首場論壇AI NEXT Forum，理事長彭双浪指出，新台幣在過去短短半個月內，升值幅度逼近10%，「這裡急遽的升值，會讓台灣以出口為導向的經濟受到滿大的衝擊」，他說，希望升值的過程能夠更緩慢，讓我們有足夠時間來做反應」。

但彭双浪也說，台灣30多年前曾一度出現台幣升值至24元兌1美元的情況，當年衝擊到許多出口商，許多企業都南向遷移或搬遷至中國大陸，卻也促成產業轉型，如今，台商應趁這波升值契機思考產業下一步轉型，往高附加價值產品的方向前進，例如AI應用，「台灣已經不太適合勞力密集，或用水、用電太多的產業」他說。

彭双浪今日指出，許多電子科技業者進銷帳採用美元報價，加上有遠期避險措施，「短期之內可能不至於受到太大衝擊」，但他說，「不過以現在升值幅度這麼大，對大家的成本跟獲利壓力非常大」，衝擊原本就經營不善、獲利不佳的企業，希望升值節奏能趨緩，匯率政策應穩定，給企業足夠時間調整。

彭双浪解釋，科技業者平時就有進行外匯避險，但如果變動太過劇烈，仍有部分來不及避險的部位會導致損失，企業主仍希望匯率穩定。

許多出口廠商如今面臨匯率和關稅夾擊，彭双浪指出，關稅各項談判還未塵埃落定，但3C與電子產品目前仍處於90天寬限期，各國關稅最終如何發展還需要觀察，目前企業對下半年營運普遍持保守謹慎態度，也多認為未來發展必然要製造分散、市場更多元。

彭双浪今日出席AI NEXT Forum致詞時說，COMPUTEX走過40餘年，早已成為全球科技產業的重要指標，也見證台灣在資通訊與半導體領域的技術成長。台灣在半導體與科技製造領域實力深厚，隨著人工智慧（AI）加速推動，台灣產業透過上下游整合與全球布局，完善AI軟硬體供應鏈，並能串聯AI資料中心、企業AI與邊緣運算，提供全方位解決方案。

彭双浪表示，這不只是產業對話的起點，更預告AI科技從雲端到邊緣的創新應用，將為全球產業帶來全新的數位轉型與商機。