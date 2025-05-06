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朱士廷：近期市場三「驚」 緊盯「川普投顧」下一步

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金6日召開法說會，總經理朱士廷表示，今年以來市場從「驚奇」到「驚訝」到「驚嚇」，大家經歷了台幣暴力升值、股市及債市波動的市場不確定性。這些因素，使市場參與者傾向採取更為保守及謹慎的應對策略。未來還是要緊盯「川普投顧」的下一步。

在新台幣方面，朱士廷分析，新台幣匯價自3月29日的33.198兌1美元升值至5月5日的30.145兌1美元，升值幅度達9%。其中，僅在最近兩個交易日內就升值了6.2%，顯示升值速度極快且幅度顯著，讓市場感受到強烈的衝擊。

至於股市，朱士廷分析，股市自1月高點23,943點下跌至4月低點17,306點，跌幅達28%。目前已回彈至約20,580點，反彈了3,274點。期間市場出現罕見的連續跌停板現象，甚至有開盤即收盤。

而在債市方面，朱士廷分析，美國10年期公債殖利率自4月4日的3.99%上升至4月11日的4.59%，僅在短短幾天內就上升了60個基本點，令市場參與者感到驚訝，這種快速變動在過去也較為罕見。

朱士廷表示，永豐金雖然第1季創下歷史新局面，但進入第2季後，市場仍需持續審慎觀察，並根據最新情勢調整應對方式。持續關注匯率、股市及利率市場的最新動態，並對潛在政策變化保持高度警覺。

台幣匯率

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