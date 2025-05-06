新台幣升值出國成本下降？ 百萬網紅怒嗆：開心的都蠢蛋

新台幣近期大幅升值，昨（5）日一度飆到1美元兌29.59元，有不少人高喊出國成本下降。對此，百萬網紅Cheap表示，重點是台灣能否承受劇烈波動？若各大企業來不及避險，對台灣整體經濟絕對是負面影響，怒嗆「喊出國變便宜真的都蠢蛋」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Cheap在臉書表示，台幣和虛擬貨幣一樣，這幾天一下急升、一下急貶，許多人認為台幣升值是好事，因為出國變便宜、代表國際看好台灣，但他認為重點應該放在「台灣能否承受劇烈波動」，而非升值或貶值。

Cheap說明，台灣是出口導向，出口貿易占GDP相當高的比例，首先要想的是公司下個月訂單還在不在？若各大企業來不及避險，會直接吃到「匯損核彈」，從小賺錢變成大賠錢。

Cheap指出，民眾搶兌外幣導致網銀癱瘓就是最好的例子，新台幣劇烈升值下，大家會開始亂猜未來政策、匯率走勢，企業也開始縮手、消費者不敢花錢，導致整體經濟節奏大亂，重申「當升值不是來自於穩健結構轉型，而是跟雲霄飛車一樣，絕對不是好事」。