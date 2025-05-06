法巴：新台幣匯率可能升至28-29元 川普1.0曾出現過這價位
法國巴黎銀行（BNP Paribas）在最新報告指出，基於新台幣升值預期激增，位於台灣的企業和散戶投資人近期積極出售美元，再加上央行進場力度有限，導致新台幣兌美元近來大幅升值，中期而言在資產去美元化的題材發酵下，無法完全排除新台幣匯率升至新台幣28-29元的水準，該水準在美國總統川普第一任期時就曾出現過。
法巴大中華區外匯及利率策略主管王菊等人的報告寫道，預期台灣壽險業者會更積極對新台幣升值進行避險操作，但由於外部不確定性，預期壽險業者會擇機進場，目前匯兌損失尚在可控的範圍內。
法巴的分析認為，除非台灣的主管機關出現重大政策轉變，否則鑑於長期的投資安排，台灣壽險業者與勞退基金等機構投資人應不會大量匯回資金。但企業和散戶投資人有大量的外匯存款曝險，這部分可能將持續看到資金匯回。
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