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新台幣急升 簡志誠：中華電有避險、沒影響

中央社／ 台北6日電

針對新台幣急升，中華電信董事長簡志誠表示，新台幣升值對中華電沒有影響，除了有避險，且購買國外設備的金額也相對很小，美國子公司收支都採取美元，匯兌利益和損失可互相抵銷。

美中貿易戰陰影籠罩，今天上午新台幣兌美元匯率升破30元，市場憂慮近期匯率大幅升值，相關匯損恐衝擊出口產業。

簡志誠今天出席「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，會後他受訪表示，新台幣兌美元匯率急升對中華電沒有影響。

他進一步說明，中華電有避險，例如買設備或投資以美元付款時，會去進行避險，國際分公司進行美元合約時，財務也會配合美元相關避險，而中華電購買國外設備的金額相對很小，而中華電在美國的子公司收支款項都採取美元計價，匯兌利益和損失就互相抵銷。

至於中華電信海纜、衛星投資支出，簡志誠說明，雖然都是美元計價，但並非一次性支付，也占公司整體營收和支出而言比例很小，所以同樣不會有影響。

台幣匯率

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