民眾持續進場買匯促台幣由升轉貶 銀行系統壅塞未解

儘管中央銀行昨日出面信心喊話，但民眾換匯潮仍不斷湧現，使得今日仍有多家銀行的行動銀行APP傳出當機、塞車，連同轉帳，或是資訊查詢的功能都受到影響。

而央行力守30關卡歷經一上午的努力，新台幣匯價在11時半過後來到30.147的價位，相較昨日的收盤價30.145已經由升轉貶，在11時左右來到30.21可說是今日匯價最低價位，包括央行進場阻升，和散戶仍持續大量買匯（美元），都是使新台幣匯價由升轉貶的重要因素。

金管會昨日傍晚也指出，已向銀行了解當機及塞車的情況，銀行都表示要以增加頻寬來擴大瞬時流量的上限、擴充行動銀行與網銀的系統資源、啟動排隊機制，或導引客戶改用網路界面操作等方式來應變。