快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

分析師：台幣升值 科技業受創最重

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。路透
瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。路透

分析師指出，台幣升值，台灣科技業首當其衝，因為這些企業收入大多以美元計價，但成本結構卻是台幣在內多種貨幣。

台股加權指數周二早盤一度下跌0.9%，隨後收斂跌幅轉為上漲。台積電（2330）仍跌逾1%。

摩根大通（JPMorgan）分析師Hariharan Gokul 等人認為，科技股所受衝擊最大，半導體族群首當其衝。

對半導體業而言，台幣兌美元最近一個月升值10%，若如此持續一年，會對每股純益造成大約4%至10%的負面影響；其中封測業壓力最大，其次是無廠半導體，再來是晶圓代工。

摩根大通認為，台積電等晶圓代工雖因台幣升值使資本支出成本降低，未來幾年對成本結構有利，但難以抵銷短期獲利衝擊。

此外， 紡織、製鞋ODM也將受害。摩根大通回溯分析，2020至2021年間台幣走強時，儒鴻（1476）、聚陽（1477）毛利率明顯受壓；豐泰（9910）則因主要客戶提供較佳報價，相對不易受傷。

此外，Mixo Das 在內策略師指出，過往台幣升值多伴隨台股表現領先亞太區，但近來此相關性減弱，因為本地資金動能才是主導力量。

瑞銀（UBS）分析師陳玟瑾（Ally Chen） 點名較受台幣升息影響的有晶圓代工、封裝測試、零組件、運動服飾、自行車、工業類股和保險業者。

分析顯示，每當美元貶值1%，這些族群的獲利衝擊大多落在3%至8%區間，部分行業甚至超過15%。

銀行業受匯率影響不大；硬體和無廠半導體因銷售與成本皆以美元計價，具自然避險效果，受影響相對較小。

瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。

台幣匯率

延伸閱讀

台股開黑下挫179點 台積電跳空跌22元、開916元

英特爾宣布14A已獲多家客戶有意導入 稱製程技術獲重大里程碑

英特爾晶圓代工盛會 台廠現蹤影

英特爾強化合作 成立兩聯盟

相關新聞

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

台幣匯價今早以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分開盤，雖然開盤之後一度升至29.988，但之後又拉...

嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

台幣出現「升值之亂」，使得匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍透露近期發現「炒匯禿鷹」，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不...

台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調...

台幣失速飆升！胡采蘋示警國際炒家進場了 嗆：央行誰決定放手應下台

新台幣暴力升值，連續兩個交易日狂飆升值近2元，昨日匯價還飆升到29.59元，央行總裁楊金龍也親上火線說明。對此，財經網美胡采蘋痛批，這次的升值速度宛如金融危機等級，讓金融機構避險不及直接撞牆，大量財富蒸發，質疑到底是誰做決定讓央行放手的，「應該直接下台了」。

楊金龍：絕無所謂升值當關稅談判籌碼

台幣匯率連兩個交易日狂飆升值近兩元，中央銀行總裁楊金龍昨親上火線提出七點聲明並「闢謠」。他表示，絕對沒有所謂的升值作為關...

民眾持續進場買匯促台幣由升轉貶 銀行系統壅塞未解

儘管中央銀行昨日出面信心喊話，但民眾換匯潮仍不斷湧現，使得今日仍有多家銀行的行動銀行APP傳出當機、塞車，連同轉帳，或是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。