彭双浪：台幣升值是台灣產業再一次升級契機 但暴力升值非企業樂見

台北市電腦公會理事長彭双浪今（6）日出席AI NECX論壇受訪表示，雖然台幣升值對整體經濟長期而言是好，也讓企業再次思考另一次轉型 ，但短期內升值幅度過快，將對以出口為導向的台灣產業帶來不小衝擊，尤其是獲利本就不高的企業，獲利能力恐遭受直接打擊，非企業所樂見。

彭双浪指出，最近新台幣升值幅度太快了，升幅已接近10%，對企業財報形成壓力，雖然電子科技業多數採用美元報價，加上有遠期避險措施，短期內衝擊相對有限，但「暴力升值」對很多企業成本控管與獲利形成挑戰，希望升值的過程能夠更緩慢，給產業更多反應時間。

彭双浪說，科技業者已建立完善外匯避險的機制，不至於面臨外匯無法動用的窘境，但面對匯率急劇波動，還是有不少企業及部位會來不及避險，恐出現損失。

彭双浪提及，30多前新台幣對美元匯率也曾升值至24元兌1美元，促成台灣產業多次轉型，如今再次遭遇升值，「產業應思考下一步轉型，往價值競爭方向前進，AI應用就是一個重要方向！」。

彭双浪呼籲政府，關鍵時刻引導企業向高附加價值產業邁進，台灣已不再適合勞力密集與高耗能產業，應思考如何「善用升值」來強化競爭力與轉型動能。