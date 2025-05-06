台幣遠匯差破20年紀錄 外資：升值浪潮未到頂

台幣這兩天漲瘋了。由於台幣即期匯率和遠期匯率出現嚴重倒掛，根據彭博資訊，這意味市場拋美元買台幣的風潮可能還要持續一陣子。

現貨和一年期無本金交割遠期匯率（NDF）之間的價差擴大到3,000點，創下至少20年來的最高水準。這是預期台幣大升值而瘋搶的最新跡象。

此時恰逢美台貿易談判在華盛頓進行，加劇市場揣測台灣可能讓貨幣升值以贏得美國貿易讓步。雖然政府一再否認，但市場並不全信，認為台幣升值得到默許，並可能受到美國的歡迎。

路透報導，一位要求匿名的台灣金融業高管表示：「台幣的升值速度是我從未見過的。熱錢正湧入台灣，央行也允許流入。許多人認為這是因為美國施壓，我以為確實如此。」

出口商狂拋美元換台幣，壽險公司手忙腳亂地對沖他們的美元資產，結果借低利率台幣做套利交易的外商撤退，他們被迫買入台幣償還債務，進一步加劇了匯率波動。

根據彭博，分析師說，這波操作沒有立即緩解的跡象。周一延續至紐約收盤時段的台幣NDF交易更表明，離岸交易員不太理會央行「別投機」的警告。合約價反映出美元拋售潮。

投資銀行Jefferies外匯部門全球主管Brad Bechtel在報告中寫道，「現在市場都在傳出口商搶著賣美元，央行又沒有實質（干預）動作」，這股交易趨勢搞不好是「匯市巨變的前兆」。