快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣今日再上演30元保衛戰。圖/本報資料照片
新台幣今日再上演30元保衛戰。圖/本報資料照片

台幣匯價今早以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分開盤，雖然開盤之後一度升至29.988，但之後又拉回30元關卡之上，一度回到30.1。至上午10時左右，匯價在30.055元浮動，市場預期今日央行將再展開30元的關卡保衛戰。

為了穩定匯市信心，央行總裁楊金龍昨日下午特別出面信心喊話，同時直言連續二天新台幣飆升的程度已不正常，強調央行並非沒有作為，而是已數度進場護市；同時楊金龍不僅透露已發現禿鷹，亦警告要禿鷹不買股票就離場，可說公開向禿鷹叫戰。

另外對外界質疑央行的外匯存底匯損是否已達2兆元，楊金龍也反駁說央行現在帳上還有匯兌利益，等於也間接表示央行手中還有足夠的籌碼可以拿來護市。

不過，昨晚新台幣匯率的場外報價平台的台幣匯價仍一度觸及28.812元，因此儘管總裁出來信心喊話、駁斥匯市謠言，但台幣匯價今日開盤仍續升，但不到5分鐘馬上拉回30元關卡之內，截至上午10時，升值0.3%。

台幣匯價昨收30.145元，創2023年2月11日以來2年3個月新高紀錄，盤中最高來到29.59元，5月以來台幣匯價已升值1.872元、升值6.21%。

台幣匯率

延伸閱讀

嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

央行信心喊話 楊金龍：不尋常狀態到此為止

新台幣閃見2字頭 六天升2.38元…躍最強亞幣

央行發警告 要打「炒匯禿鷹」…已要求相關資金撤出台灣

相關新聞

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

台幣匯價今早以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分開盤，雖然開盤之後一度升至29.988，但之後又拉...

嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

台幣出現「升值之亂」，使得匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍透露近期發現「炒匯禿鷹」，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不...

台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調...

台幣失速飆升！胡采蘋示警國際炒家進場了 嗆：央行誰決定放手應下台

新台幣暴力升值，連續兩個交易日狂飆升值近2元，昨日匯價還飆升到29.59元，央行總裁楊金龍也親上火線說明。對此，財經網美胡采蘋痛批，這次的升值速度宛如金融危機等級，讓金融機構避險不及直接撞牆，大量財富蒸發，質疑到底是誰做決定讓央行放手的，「應該直接下台了」。

楊金龍：絕無所謂升值當關稅談判籌碼

台幣匯率連兩個交易日狂飆升值近兩元，中央銀行總裁楊金龍昨親上火線提出七點聲明並「闢謠」。他表示，絕對沒有所謂的升值作為關...

台幣遠匯差破20年紀錄 外資：升值浪潮未到頂

台幣這兩天漲瘋了。由於台幣即期匯率和遠期匯率出現嚴重倒掛，根據彭博資訊，這意味市場拋美元買台幣的風潮可能還要持續一陣子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。