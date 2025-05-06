台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

台幣匯價今早以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分開盤，雖然開盤之後一度升至29.988，但之後又拉回30元關卡之上，一度回到30.1。至上午10時左右，匯價在30.055元浮動，市場預期今日央行將再展開30元的關卡保衛戰。

為了穩定匯市信心，央行總裁楊金龍昨日下午特別出面信心喊話，同時直言連續二天新台幣飆升的程度已不正常，強調央行並非沒有作為，而是已數度進場護市；同時楊金龍不僅透露已發現禿鷹，亦警告要禿鷹不買股票就離場，可說公開向禿鷹叫戰。

另外對外界質疑央行的外匯存底匯損是否已達2兆元，楊金龍也反駁說央行現在帳上還有匯兌利益，等於也間接表示央行手中還有足夠的籌碼可以拿來護市。

不過，昨晚新台幣匯率的場外報價平台的台幣匯價仍一度觸及28.812元，因此儘管總裁出來信心喊話、駁斥匯市謠言，但台幣匯價今日開盤仍續升，但不到5分鐘馬上拉回30元關卡之內，截至上午10時，升值0.3%。

台幣匯價昨收30.145元，創2023年2月11日以來2年3個月新高紀錄，盤中最高來到29.59元，5月以來台幣匯價已升值1.872元、升值6.21%。