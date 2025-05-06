台幣失速飆升！胡采蘋示警國際炒家進場了 嗆：央行誰決定放手應下台

新台幣暴力升值，連續兩個交易日狂飆升值近2元，昨日匯價還飆升到29.59元，央行總裁楊金龍也親上火線說明。對此，財經網美胡采蘋痛批，這次的升值速度宛如金融危機等級，讓金融機構避險不及直接撞牆，大量財富蒸發，質疑到底是誰做決定讓央行放手的，「應該直接下台了」。

胡采蘋昨在個人粉專「Emmy追劇時間」發文寫道，新台幣長年在28-32元之間來回擺盪，前陣子跌到33元已屬罕見，跌得有點莫名其妙，而近日卻猛漲甚至驚見「2字頭」，幾天內漲完日本今年以來的漲幅，真的是「極其少見的神經病」。

胡采蘋指出，新台幣升值至28元並不是很罕見，但是這種升值法是金融危機才會出現的情況，導致一堆金融機構爆倉，避險不及直接撞牆，大量財富蒸發，而5日網銀又當機，讓想買美元的人、能對沖的人沒機會進場。她怒批，台灣又不是三流國家，亞洲金融風暴時都沒倒，現在卻搞出這種事情，根本沒有做好升值的準備。

胡采蘋表示，新台幣不是不能升值，但至少應該要有一個升值計畫，召集台灣有美元需求的產業，創造美元交易的利多，對沖掉部分新台幣升值的幅度，才能讓新台幣在可控範圍之內升值。

她進一步指出，明明就已經很多人在放海湖莊園的消息，一看就知是炒家在放消息，結果央行還這樣放手升值，不是讓炒家更有動力進來嗎？真的是非常危險的事。她表示，5日傍晚匯價一度見到26.9元，明顯已經引來炒家，質疑「到底是誰做這個決定讓央行放手的，我覺得都應該直接下台了」。