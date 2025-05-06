嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

台幣出現「升值之亂」，使得匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍透露近期發現「炒匯禿鷹」，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不是操縱匯率國，也不許禿鷹影響、破壞台灣的匯率，若發現不法，他已請央行及所有金融單位嚴查。

正值台美為對等關稅談判期間，市場對新台幣升值預期心理轉濃，昨天盤中升至29元價位。楊金龍親上火線對市場信心喊話，稱調節匯市力道將加大，期盼因預期心理引發的匯價狂飆能「到此為止」，也點名短期炒匯資金應撤離台灣。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰接受媒體聯訪時，被問及，有媒體稱亞幣擬以匯率換稅率，這是否是台灣的因應策略，以及政府是否有穩定匯市及打擊禿鷹的措施等議題。

卓榮泰強調，長久以來，台灣是匯率穩定的國家，中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家，央行是持續用合法、常態態度觀察匯率變化，也斷然不容許禿鷹影響、破壞操縱台灣匯率，若發現不法，他已請央行及所有金融單位嚴查嚴防，盼基於市場環境跟機制，能迅速穩定匯率。

卓榮泰表示，央行也會在關心的情況下，跟所有產業、銀行機構進行相關討論，希望大家能支持賴總統發布的5點聲明，對台灣的過去經濟的長，及未來在高科技產業持續發展，共同具備高度信心，讓台灣能迅速地在此次匯率變化中取得有利地位，「我們一定要穩下心來」。

此外，媒體問及，美國將在本周公布半導體關稅細節，政院是否有預估範圍，以及台美完成首輪實體關稅談判，台灣會中是否有向美方提要求。

卓榮泰表示，5月初這個時間，只是美方要求所有國家或相關國家提出公眾意見書階段，並非實質進入討論談判的下個階段，我方也會依保護半導體產業232條款若干的雙邊磋商的必要條件，也會提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中能有效磋商。

卓榮泰提到，上周與美方的實質面對面談判中，過程相當融洽，也為後來奠定好的基礎，但這次討論談判，內容從未涉及相關匯率問題，至於其他談判細節，基於談判慣例跟雙方默契，政府會持續在備好的談判方案中，依總統指示，朝國家最高利益、維護產業權益及強化韌性方向著手。