快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

聽新聞
0:00 / 0:00

嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片

台幣出現「升值之亂」，使得匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍透露近期發現「炒匯禿鷹」，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不是操縱匯率國，也不許禿鷹影響、破壞台灣的匯率，若發現不法，他已請央行及所有金融單位嚴查。

正值台美為對等關稅談判期間，市場對新台幣升值預期心理轉濃，昨天盤中升至29元價位。楊金龍親上火線對市場信心喊話，稱調節匯市力道將加大，期盼因預期心理引發的匯價狂飆能「到此為止」，也點名短期炒匯資金應撤離台灣。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰接受媒體聯訪時，被問及，有媒體稱亞幣擬以匯率換稅率，這是否是台灣的因應策略，以及政府是否有穩定匯市及打擊禿鷹的措施等議題。

卓榮泰強調，長久以來，台灣是匯率穩定的國家，中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家，央行是持續用合法、常態態度觀察匯率變化，也斷然不容許禿鷹影響、破壞操縱台灣匯率，若發現不法，他已請央行及所有金融單位嚴查嚴防，盼基於市場環境跟機制，能迅速穩定匯率。

卓榮泰表示，央行也會在關心的情況下，跟所有產業、銀行機構進行相關討論，希望大家能支持賴總統發布的5點聲明，對台灣的過去經濟的長，及未來在高科技產業持續發展，共同具備高度信心，讓台灣能迅速地在此次匯率變化中取得有利地位，「我們一定要穩下心來」。

此外，媒體問及，美國將在本周公布半導體關稅細節，政院是否有預估範圍，以及台美完成首輪實體關稅談判，台灣會中是否有向美方提要求。

卓榮泰表示，5月初這個時間，只是美方要求所有國家或相關國家提出公眾意見書階段，並非實質進入討論談判的下個階段，我方也會依保護半導體產業232條款若干的雙邊磋商的必要條件，也會提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中能有效磋商。

卓榮泰提到，上周與美方的實質面對面談判中，過程相當融洽，也為後來奠定好的基礎，但這次討論談判，內容從未涉及相關匯率問題，至於其他談判細節，基於談判慣例跟雙方默契，政府會持續在備好的談判方案中，依總統指示，朝國家最高利益、維護產業權益及強化韌性方向著手。

台幣匯率

延伸閱讀

郭智輝疑涉圖利 卓榮泰喊內閣團結：若有疑義 請部長再說明

澳洲萊豬入境政府都在騙 陳昭姿點名「他」不要在躲了

防共諜滲透 調查局：公務員安全查核由1328人增為2336人

傳迎戰罷免520後轉型戰鬥內閣 黃國昌：不需要鬥雞政府

相關新聞

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

台幣匯價今早以30.125元兌1美元、較昨日收盤價30.145升值2分開盤，雖然開盤之後一度升至29.988，但之後又拉...

嗆嚴查禿鷹操作匯率 卓榮泰：我們一定要穩下心來

台幣出現「升值之亂」，使得匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍透露近期發現「炒匯禿鷹」，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不...

台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調...

台幣失速飆升！胡采蘋示警國際炒家進場了 嗆：央行誰決定放手應下台

新台幣暴力升值，連續兩個交易日狂飆升值近2元，昨日匯價還飆升到29.59元，央行總裁楊金龍也親上火線說明。對此，財經網美胡采蘋痛批，這次的升值速度宛如金融危機等級，讓金融機構避險不及直接撞牆，大量財富蒸發，質疑到底是誰做決定讓央行放手的，「應該直接下台了」。

楊金龍：絕無所謂升值當關稅談判籌碼

台幣匯率連兩個交易日狂飆升值近兩元，中央銀行總裁楊金龍昨親上火線提出七點聲明並「闢謠」。他表示，絕對沒有所謂的升值作為關...

台幣遠匯差破20年紀錄 外資：升值浪潮未到頂

台幣這兩天漲瘋了。由於台幣即期匯率和遠期匯率出現嚴重倒掛，根據彭博資訊，這意味市場拋美元買台幣的風潮可能還要持續一陣子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。