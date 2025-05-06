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日幣匯率跳水現在是梭哈好時機？達人警告：小心「空手接刀」

聯合新聞網／ 綜合報導
台銀5日日圓現鈔賣出價下探0.20。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
台銀5日日圓現鈔賣出價下探0.20。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影

台幣匯率昨（5日）急升破30大關，匯率再現「甜甜價」，不少民眾趕進場買日圓、美元，造成各大網銀APP塞車、當機的狀況，對此，旅日達人林氏璧提醒，面對日幣跳水小心別「空手接刀」，保持冷靜勿貪心。

5日台幣對日圓現金匯率閃現0.20開頭，林氏璧也好奇依台幣升值的衝勁，未來是否會見到匯率出現0.1字頭。不過他也警告「每當這種日幣電梯向下的時候都要小心『空手接刀』」。

對常去日本、對使用日幣消費需求高的人，他也分享幾個換匯的評估原則。他表示，可以去申請外幣帳戶，並保存部分旅遊基金，在兌換時可以分批換匯規避風險，但別貪心覺得「還會再低」而遲遲不換。

此外，除了使用現金，也可以利用雙幣卡支付，同時為避免意外，也要準備多種支付方式分散匯兌風險。

林氏璧最後建議，在日本消費時也該注意匯率走向。若在日旅遊期間，日圓匯率持續下降，那使用如全支付這種即時當天換匯的支付方式最划算，若可預期匯率會一路跌到「信用卡請款日」，則刷信用卡最划算。不過由於匯率難以預期，還是建議準備不同支付方式來分散分險。

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