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台幣匯率狂升 嘉義出現民眾搶買美元日圓小確幸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新台幣匯率狂升，昨天盤中最低來到29.59元、2022年6月以來，近3年來的最高水準，2天內狂升，昨天嘉縣市公民營銀行擠進搶買美元日圓民眾，圖為台銀嘉義分行。記者魯永明／攝影
新台幣匯率狂升，昨天盤中最低來到29.59元、2022年6月以來，近3年來的最高水準，2天內狂升，昨天嘉縣市公民營銀行擠進搶買美元日圓民眾，圖為台銀嘉義分行。記者魯永明／攝影

台幣匯率狂升，昨天盤中最低來到29.59元、2022年6月以來，近3年來的最高水準，2天內狂升，昨天嘉縣市公民營銀行擠進搶買美元日圓民眾，央行總裁楊金龍、賴清德總統信心喊話後，今天能否減緩搶匯人潮、安民心，銀行人員不敢大意，備妥美元日圓，加派人手，做好因應。

台幣2天內狂升，許多民眾提領台幣或上網銀換美元、日圓，昨天多家銀行一度塞機，陳姓導遊說，常帶團到國外，趁台幣強升，美元、日圓貶值，搶買美元、日圓備用，跑了多家銀行才換到。

台銀嘉義分行、嘉北分行昨天湧入換匯客戶，銀行人員忙得不可開交，不只公營銀行，民營銀行換匯客戶也增加，部分客戶要出國到日本，趁台幣狂升機換日圓。銀行人員說，雖昨天央行總裁楊金龍、賴清德總統信心喊話，但能否安民心減緩換匯人潮待觀察。

新台幣匯率強升，不只美元與日圓，兌歐元匯率昨天也升至33.96；新台幣匯率一口氣從31元之上，直接升破30元關卡，許多民眾認為機不可失，大舉進場買匯，散戶大軍買匯的力道，能否讓新台幣匯率下午貶回30元以上，引發市場高度矚目。

新台幣2天急升近10%，破天荒站上29元邊緣，引發市場焦慮。總統賴清德昨晚說明匯率飆升原因，強調台灣經濟基本面良好，否認台美談判有觸及匯率議題，呼籲社會「理性團結、別散播謠言」

中央銀行總裁楊金龍臨時舉行記者會說，央行未參與台美經貿工作小組，且美國財政部也未要求台幣升值。楊金龍特別強調：央行不會操縱匯率，且近年來台灣也未被列為匯率操縱國。

台幣匯率

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