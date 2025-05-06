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新台幣暴衝…談過去10年升值經驗 銀行業：這次截然不同

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新台幣連續二個交易日暴力升值，盤中飆漲破1元，昨（5）日更是一早接連升破31元與30元整數大關，最高來到29.59元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，導致多家銀行的網銀、App傳出「塞車」、無法登入、等待時間過久、系統整理等災情。銀行主管指出，昨日民眾線上換匯高達九成以上是以美元、日圓為主，甚至有民眾等不及，直接去線下換美元現鈔，預估在台幣未穩定前，都會出現換匯增加的情形。

銀行主管指出，過去10年中，台幣匯率升至30元附近的經濟基本面共同原因，來自台灣出口暢旺，累積可觀貿易經常帳順差，導致實質升值題材，包含2017年台灣電子業出口暢旺，年度經常帳順差784億美元支撐台幣匯率走升；2020年全球疫情重創供給鏈，但台灣出口旺盛，貿易順差創高，形成升值壓力；2021年全球晶片短缺與宅經濟需求，使台灣出口持續暢旺，而台幣也在5月升至27.5元左右。

銀行主管分析，此波新台幣走勢受三原因影響，分別為壽險業大規模避險操作、外資大量匯入台股、出口商拋售美元，自今年4月28日台幣收盤價32.465元至5月5日盤中低點29.590元，短短數日台幣已升值超過8%，震驚市場，且從數據方面觀察得知，本波台幣急升的衝擊，與過往資金湧入、基本面強力支撐的狀況截然不同，這也反映了川普2.0時代市場變化詭譎、異於常理的事件層出不窮，評估目前台幣仍處於動態整理的階段，民眾只能且戰且走，近期亦可觀察關稅談判進度、美國財政部匯率報告等。

而民眾蜂擁至各家銀行App或網路銀行換匯搶進便宜美元、日圓等外幣，也導致國泰世華銀、中信銀、台新銀、玉山銀多家銀行網路銀行大塞車。各銀行亦積極處理，並啟動排隊機制，將持續監控確保系統穩定。

台幣匯率

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