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台幣暴力升值 壽險高層：業界恐面臨三大嚴峻挑戰

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業因海外資產多，恐難逃匯兌損失，富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）等大型壽險型金控，5日股價皆重挫5%以上，面對台幣匯率升幅擴大造成的衝擊，壽險業高層指出，這波台幣升值確實造成不小的影響，而壽險業在遭遇衝擊後，將面對自身財務、業務以及現金流三大嚴峻的挑戰。

壽險業高層指出，新台幣大幅升值，造成壽險業避險成本大增，若是未能妥善應對，選對避險工具及方法，等到月底或第2季底作帳時，資本適足率（RBC）、淨值等恐都將受到影響，但無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX Swap）都將增加成本，且這些是長期策略，沒有辦法馬上實施。

壽險業高層分析，壽險業在遭遇衝擊後，接下來將面對三大挑戰，第一，自身財務、獲利數字等，將受到影響，且今年第1季股票投資收益普遍下滑，接下來的金融市場變動想必也不小，壽險公司營運將受到嚴峻的挑戰。

第二，從業務方面來看，美元保單銷售恐延遲，主要在於民眾會有預期心態，前陣子新台幣匯率32元買了一波，沒想到新台幣一下子就升到30元，面對新台幣快速升值，想要買美元保單的客戶會等著「也許之後就升到28元了」，因此可能會延緩購買的時間，造成銷售上的問題。

第三，美元保單可能會出現解約潮或貸款潮，解約主要是為了保持獲利，而美元保單貸款才是大問題，民眾透過貸款賺匯差，但對壽險公司來說，這筆錢要從哪裡生出來，若未能快速應對，恐會造成現金流出現問題。以上都是需要全體壽險業共同面對的難關。

另一家壽險業高層指出，新台幣單日大漲3％，這對整個壽險業來說確實會造成不小的影響，且是不可預期的事件，有些業者有申請外匯價格變動準備金新制，能有較多的外準金來抵禦衝擊，但也要看業者的「第一桶金」是否有進到準備金水庫，現階段就是慢慢度過，做好準備因應接下來衍生的影響，也需觀察主管機關是否推出相關措施幫助業者度過新台幣升值的難關，順利接軌2026新制。

台幣匯率

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