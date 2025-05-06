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學者：台美正談判 央行難阻升台幣

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台幣匯率狂升，中經院學者表示，台幣暴衝，台灣對美談判傳出可能有成果，或許有些相關，且美元弱勢有助廠商赴美投資。另有學者指出，二○二一年台幣也曾升到廿七、廿八元，但此次面臨美國對等關稅政策，對業者是雙重壓力，由於年底美國財政部會再提出匯率報告，觀察時間點是去年下半年到今年上半年，預期央行阻升會很謹慎。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，台幣二日暴衝，隨後行政院宣布台美已進行初步談判，她認為台灣對等關稅稅率可能從百分之卅二下修，兩者是不是相關？例如台幣大幅升值，對赴美投資廠商成本而反有利，時間確實相當巧合。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，二○二一年台幣也曾經升到廿七、廿八元，只是現在還面對關稅戰，形成雙重壓力。

他說，有些業者希望政府守住卅元，但央行有難言之隱，因為對等關稅談判必然包括匯率，川普之前就表示操縱匯率也是不公平貿易，台灣團隊目前正在談判，怎麼可能一邊阻升？

台幣匯率

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