楊金龍：絕無所謂升值當關稅談判籌碼

台幣匯率連兩個交易日狂飆升值近兩元，中央銀行總裁楊金龍昨親上火線提出七點聲明並「闢謠」。他表示，絕對沒有所謂的升值作為關稅談判籌碼，也強調美國財政部未要求台幣升值；此外，由於時空環境丕變，因此一九八○年代的廣場協議聯合干預匯率場景，不可能此時重演。

賴清德總統昨天指出，央行及行政院經貿談判辦公室皆證實，這次台美雙方關稅談判未觸及匯率；雖然因為貿易逆差，台灣被美國列入觀察名單，但從未被列為匯率操縱國；也正因為造成台美貿易逆差的原因與匯率無關，台美談判自然不觸及匯率。

楊金龍在記者會說，央行迄今都未參加台美經貿工作小組，代表沒有匯率問題，而美國財政部也未要求台幣升值；而台美的貿易順差，是因為川普貿易戰一點○、新冠疫情、以及俄烏戰爭等因素，使美國基於安全性作高科技的進口管制，使美國對台灣晶片及電子零組件的需求更高，導致我對美國貿易順差愈來愈大。

至於現在市場上的拋匯是否已出現「羊群效應」？楊金龍指出，這種效應是由於誤解心理驅使，央行不認為少了匯率，關稅就談不下去，因為一直以來央行和美國財政部對於匯率的討論，都是基於彼此信任。他說，美國所謂的操縱外匯定義，「是在於透過改變貨幣的價值，以影響該國經濟及貿易流量，叫作干預匯率。」但台灣的貿易順差擴大並非來自匯率干預影響，而且美國要求匯市要有透明度，因此央行對外幣的流動性操作、ＳＷＡＰ、拆款等都會定期公布。

楊金龍說，不可能發生廣場協議這種聯合干預台幣匯率的情況發生，因為廣場協議的背景與現在不同，當時外匯市場深度及廣度都不大，資金移動也不頻繁，二○○○年有世貿組織（ＷＴＯ）之後全球資金移動才頻繁，當時美國有「華盛頓共識」，鼓勵資本移動、市場開放，因此資本移動變龐大，因此，一九八五年可聯合干預，現在則不可能，因為時空背景完全不一樣，現在的資金流動更大，與貿易相關的比重不到百分之五。

楊金龍呼籲，廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析產生非理性的預期而拋匯，他也再次抨擊用大麥克指數來預期台幣匯率的落點（指台幣升到十三點三元）非常荒謬。他也勸出口商，倘若貿然拋匯，美元換成的台幣減少，而且未來報價還是要用美元，急著拋匯反而損害自己的利益。