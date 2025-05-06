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新台幣升值…換匯日圓 出現甜甜價

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君／台北報導
新台幣暴力升值，兌美元一度出現29字頭，兌日圓更出現0.20的甜甜價，引發民眾瘋搶換匯 。（路透）
新台幣暴力升值，兌美元一度出現29字頭，兌日圓更出現0.20的甜甜價，引發民眾瘋搶換匯 。（路透）

新台幣暴力升值，兌美元一度出現29字頭，兌日圓更出現0.20的甜甜價，引發民眾瘋搶換匯，不僅銀行換匯櫃台大排長龍，多家銀行的網銀、App更傳出無法登入、等待時間過久、系統整理等災情。

銀行主管指出，昨日民眾線上換匯幾乎都以美元、日圓為主，有民眾等不及，直接去銀行分行換美元現鈔，預估在新台幣未穩定前，換匯潮仍會持續。

新台幣昨日開盤後升勢有如「失速列車」，一路狂飆重返2字頭；日圓更是出現0.20字頭、寫半年多新低，也吸引「哈日族」進場加碼。

銀行主管指出，過去十年中，新台幣匯率升至30元附近的經濟基本面共同原因，來自台灣出口暢旺，累積可觀貿易經常帳順差，導致實質升值題材，包含2017年台灣電子業出口暢旺，年度經常帳順差784億美元支撐新台幣匯率走升；2020年全球疫情重創供應鏈，但台灣出口旺盛，貿易順差創高，形成升值壓力；2021年全球晶片短缺與宅經濟需求，使台灣出口持續暢旺，而台幣也在5月升至27.5元左右。

銀行主管分析，此波新台幣走勢受三原因影響，分別為壽險業大規模避險操作、外資大量匯入台股、出口商拋售美元，自今年4月28日台幣收盤價32.465元至5月5日盤中低點29.59元，短短數日新台幣已升值超過8%，震驚市場。本波新台幣急升的衝擊，與過往資金湧入、基本面強力支撐的狀況截然不同，這也反映了川普2.0時代市場變化詭譎、異於常理的事件層出不窮，評估目前台幣仍處於動態整理的階段，民眾只能且戰且走。

台幣匯率

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