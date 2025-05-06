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新台幣升值…金管會密談業者 了解清償能力

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台幣連兩日暴升6%，市場憂壽險業成重災區。據透露，金管會昨（5）日找來國泰人壽、富邦人壽和南山人壽三大壽險業高層，了解台幣暴升對壽險業者清償能力與流動性衝擊，及各業者因應措施，全程由保險局長王麗惠主持。

會中這三家大壽險高層均向金管會表達，即便台幣升破30元，淨值比與資本適足率（RBC）都仍可在法定標準內，目前也未見大量保單解約潮，流動性無虞。依現行規定，RBC需維持200%以上，淨值比則需維持3%以上。

據數據顯示，今年前三月保費收入仍大於給付，等於保費是呈現「淨流入」，4月美國宣布對等關稅，5月台幣暴升，各壽險業保單給付的確有增加一點，但整體流動性無虞，各壽險業也保留帳上現金，以因應股債匯市波動。

就壽險業過往經驗，美元升值，保單解約多，但台幣升值、美元保單卻解約少。

各業者認為，目前是5月初，離6月底財報需計算RBC與淨值比還有兩個月時間，還有一段觀察期，台幣暴升，但台股走強、美債殖利率也尚稱平穩，這時候將會多保留帳上現金做因應。

至於是否因為台幣暴升，而增加避險？據了解，這三家壽險業都未表達要增加避險，認為目前避險比率是恰當的。據金管會統計，今年整體壽險業避險比率約落在62~64%之間。

一家壽險業高層坦言，因市場強烈預期新台幣升值，NDF（海外無本金交割遠期外匯）非常貴，承作CS也滿了，這時候很難再大舉增加避險。

台幣匯率

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