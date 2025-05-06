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新台幣升值…美元資產別砍在低點 避免價差匯差兩頭虧

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
新台幣連兩個交易日狂升，5日一度觸及29.59元價位，不少人想趁機換匯搶便宜、或是憂慮手中的美元資產出現匯損。路透
新台幣連兩個交易日狂升，5日一度觸及29.59元價位，不少人想趁機換匯搶便宜、或是憂慮手中的美元資產出現匯損。路透

新台幣連兩個交易日狂升，昨（5）日一度觸及29.59元價位，不少人想趁機換匯搶便宜、或是憂慮手中的美元資產出現匯損，銀行業者建議，投資人應理性評估美元資產配置需求，以及手中既有的美元成本以及美債等資產的持有天期長短，以免砍在最低點，價差、匯差兩頭虧。

銀行財管主管指出，川普關稅戰引發市場對美國經濟衰退、美債違約疑慮、美元地位下降等擔憂，但可預見的未來，美元仍將是全球主要貨幣，因此擔心匯損就要拋掉美元資產，有點太過，還可能砍在最低點。

行庫主管指出，近兩個交易日新台幣狂升，單日升值皆逼近1元，投資人若是手上持有大額美元部位，假設當初的換匯成本價低於30元，面對當前因川普關稅戰等因素導致新台幣可能持續升值的氛圍，有可能先拋先贏，因為成本低所以不會賠錢，日後再觀望新台幣升值走勢決定進場再建立美元部位即可。

至於投資持有美元債券，銀行主管表示，對於投資長年期優質公司債的投資人，倘若手上的美債部位每年配息率在4%以上，契約剩餘天期較長，例如一、二十年以上，只要評級優良、違約風險低，繼續持有至到期應足可覆蓋潛在的匯損，這建議還是長期持有，不必急著拋售。

銀行業者分析，市場擔憂美國可能出現債券違約風險，但研判美國政府應不可能讓此情形發生，因此手上持有美債，建議投資人不要過度恐慌，以新台幣兌美元匯價每升值1元約3%多估算，即使新台幣兌美元升破30元大關，其匯損幅度應該仍是比優質債券持有至到期的報酬率要小。

台幣匯率

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