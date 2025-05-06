新台幣升值…壽險業者海外資產多 面臨三挑戰

壽險業因海外資產多，恐難逃匯兌損失，富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）等大型壽險型金控，昨（5）日股價皆重挫5%以上，面對台幣匯率升幅擴大造成的衝擊，壽險業高層指出，這波台幣升值確實造成不小的影響，而壽險業在遭遇衝擊後，將面對自身財務、業務以及現金流三大嚴峻的挑戰。

壽險業高層指出，新台幣大幅升值，造成壽險業避險成本大增，若是未能妥善應對，選對避險工具及方法，等到月底或第2季底作帳時，資本適足率（RBC）、淨值等恐都將受到影響，但無論是透過無本金交割遠期外匯交易（NDF）避險策略，還是採取換匯交易（FX SWAP）都將增加成本，且這些是長期策略，沒有辦法馬上實施。

壽險業高層分析，壽險業在遭遇衝擊後，接下來將面對三大挑戰，第一，自身財務、獲利數字等，將受到影響，且今年第1季股票投資收益普遍下滑，接下來的金融市場變動想必也不小，壽險公司營運將受到嚴峻的挑戰。

第二，從業務方面來看，美元保單銷售恐延遲，主要在於民眾會有預期心態，前陣子新台幣匯率32元買了一波，沒想到新台幣一下子就升到30元，面對新台幣快速升值，想要買美元保單的客戶會等著「也許之後就升到28元了」，因此可能會延緩購買的時間，造成銷售上的問題。

第三，美元保單可能會出現解約潮或貸款潮，解約主要是為了保持獲利，而美元保單貸款才是大問題，民眾透過貸款賺匯差，但對壽險公司來說，這筆錢要從哪裡生出來，若未能快速應對，恐會造成現金流出現問題。