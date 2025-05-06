新台幣閃見2字頭 六天升2.38元…躍最強亞幣

出口商恐慌性拋匯，新台幣昨（5）日再度爆量升值，盤中一度升抵29.59元，狂升1.474元；後在央行總裁楊金龍坐鎮下，新台幣升幅縮小，終場重回30元大關，以30.145元作收，升值9.19角，匯市成交量達43.885億美元，為史上第三大量。

新台幣昨天升值9.19角，狂升3.05％，僅次於上周五升值9.53角，為史上單日升值金額第二高。

昨天匯市一早開盤15分鐘內，新台幣就升值逾1元，直接衝破30元整數關卡，重現「2」字頭。匯市從「驚奇」到「驚嚇」，台股隨即由紅翻黑，形成股匯雙殺。昨天新台幣最高一度來到29.59元，升值1.474元，下午盤在央行宣布楊金龍將召開臨時記者會後，升幅收斂，收盤價30.145元，依然狂升9.19角，為26個月（2023年2月11日以來）新高價。

累計新台幣連六升，升值2.384元，升值7.9%，出口商一片哀嚎，業者表示，新台幣狂升，且已連續兩天升幅每天超過3%，再下去台灣企業都要倒閉了。出口商籲請央行「信心喊話，並實質有效穩匯」。

出口商指出，由於新台幣匯價升值太快又太猛，出口商想賣美元都賣不掉，並且央行對大企業也限制一天拋匯不能超過20支（1支100萬美元）；如果新台幣每天升值都超過3%，大企業又不能有效調節美元部位，匯損情況會很慘。

匯銀指出，外資早盤匯入並不明顯，但出口商拋售力道強勁，匯市一面倒地賣匯，使新台幣一路狂升，央行成為市場主要的美元買家，目的在維持匯價穩定。匯銀主管認為，新台幣短線勁升，主因國內謠言四起，導致廠商對新台幣匯率存有強烈的升值預期心理。新台幣4月以來已升值逾10%，今年來升幅達8.74%，躍最強亞幣。