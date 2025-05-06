央行信心喊話 楊金龍：不尋常狀態到此為止

新台幣暴力升值，昨（5）日盤中閃見2字頭，中央銀行總裁楊金龍下午緊急召開記者會信心喊話，他表示，央行調節匯市的力道將會逐步加大，這種不尋常的狀態將「到此為止」。

楊金龍表示，市場對新台幣升值的預期過度強烈，導致資金集中操作，形成羊群效應。此種非理性的市場反應將加劇匯率波動，需提高警覺。他強調，央行此次出手阻升的力道「比平常的時候都大」，主要是因為這波新台幣匯率升值的預期心理太強烈使拋匯力道太強。

外媒報導，近期壽險公司降低美元資產部位、提高避險比重，是導致新台幣狂升的原因。楊金龍指出，出口商才是近期匯率波動的主要推手，而非壽險公司避險操作。以近日而言，除了大型出口商外，中小型出口商也相繼在市場拋匯。至於外資，近期股市都站在買方，在匯市則呈現淨賣匯。

外界關切央行調節匯市是否會影響台美關係，楊金龍表示，央行與美國向來保持密切磋商與互信合作，美方亦未曾對新台幣匯率提出特定要求。未來無論新台幣升貶，央行都將本於公平原則，依市場狀況靈活應對。

楊金龍在記者會上提出七點聲明，包括：一、台灣經濟基本面穩健，主計總處初步統計去年經濟成長率為4.59%，今年第1季概估成長率達5.37%，優於美國、中國大陸、新加坡與南韓。

二、近期全球金融市場受美國川普政策變動影響，資金轉向台灣，外資加碼台股，加上廠商因升值預期增加美元拋售，導致新台幣升值幅度擴大。

三、台灣對美順差擴大主因是資通訊產品出口成長，非匯率操縱。央行未干預匯率，也未被列為操縱國。

四、傳聞美國將要求新台幣升值或發行百年債券均為不實臆測，白宮與美財部皆已否認相關說法。

五、美國財政部已公開表示，將維持現行發債計畫，未涉及百年債券或對外國公債持有課稅等政策變動。六、央行呼籲評論人員勿憑空揣測匯市議題，以維護金融市場秩序與經濟穩定。七、提醒企業勿受誇大言論影響，應避免非理性預期導致拋匯，反而損及自身利益。

央行強調，將持續穩定匯市秩序，防堵炒匯資金擾亂市場，並維護經濟基本面良好的運行環境。