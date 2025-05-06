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台幣升值之亂 傳產出口「慘業」Q2不妙

經濟日報／ 本報綜合報導

台幣升值之亂，傳產有五大產業淪「慘業」。新台幣兌美元匯率狂升，傳產憂喜參半，部分傳統產業變成「慘業」，以出口為重心的工具機、成衣、運動、居家、汽車零組件等，本季營運恐怕大受匯損衝擊。

工具機與機械方面，業內人士說，這類產業目前訂單大都是去年下半年至今年初承接，匯率設定約在32.5元上下，若匯價升破30元，幾乎全數出貨虧損。業者甚至指出，弱勢台幣升上28元，恐會出現以出口為主的製造業倒閉潮的情況。

其中，機械業多數在台灣本地生產，無法運用海外避險工具，加上毛利率原本就不高，匯率一動即生死交關。不僅如此，整體出口產業鏈若遭斷裂，產業出走、失業潮將隨之而來。

至於汽車零組件，也恐飽受衝擊。以外銷為主的汽車零組件哀鴻遍野，尤其是台灣汽車零組件AM（售後維修），業者手中的美元部位立刻造成重大損失，再加上後續銷往美國的訂單恐怕很難快速反應售價。

台幣匯率

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