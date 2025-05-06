新台幣升值議題 工商協進會理事長吳東亮：摸著石頭過河

工商協進會與三三會昨（5）日共同舉行「2025臺日經貿論壇：新時代的日臺合作」活動，針對新台幣升值議題，工商協進會理事長吳東亮表示，今年來新台幣升值激烈，他呼籲業界要「小心的一起摸著石頭過河」。

三三會副理事長黃清苑則表示，新台幣的升值或貶值，相信台灣企業已很習慣，過去新台幣曾經由32元漲至27元，相信企業的避險措施是全面性的，許多台灣出口業都已在美國設廠，並且是以美元計價，許多出口行業相信應能適應。

吳東亮表示，台灣是一個出口導向的國家，近日新台幣升值這麼高，對外銷產業及貿易商影響很大。他表示，與亞洲鄰國相比，新台幣升值幅度比較大，比起日本、韓國，台灣的升幅甚至更劇烈，這對我國的外銷產業來說是一大考驗，但他也肯定政府回應速度。

吳東亮表示，從金融業、銀行界來講，都持續配合客戶在做，「當然大家有點焦慮，不知道怎麼做，但大家做最好的判斷。」他認為，目前是晶片關稅、通膨等市場不安定所引起，「還沒過完之前，大家就摸著石頭過河，一步步把他走完。」

吳東亮並補充，對於金融業本身來看，新台幣升值從投資面來看是另一個問題，不過在金管會的要求下，金融業的避險本來就比較多，當然一時的衝擊還是會有，不過金融業大家比較能平穩看待。

吳東亮隨後在致詞時表示，近年來，全球經貿情勢變遷快速，特別是美國貿易政策的調整，以及全球供應鏈重組的大趨勢，為全球上下游產業合作帶來了諸多不確定性。