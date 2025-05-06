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台幣連兩個交易日盤中狂升逾1元 不排除測28大關

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
匯銀人士分析，新台幣匯率升至25元機率不高，但仍不排除向29元、28元測試。（本報系資料庫）
匯銀人士分析，新台幣匯率升至25元機率不高，但仍不排除向29元、28元測試。（本報系資料庫）

台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，盤中升破30元大關，昨（5）日終場驚險保住30元價位。儘管央行昨日親上火線闢謠，但市場仍擔憂台幣恐重演1985年廣場協議後的升值潮，向25元靠攏。匯銀人士分析，目前研判升至25元機率不高，但仍不排除向29元、28元測試。

多家銀行財管與外匯研究分析，認為本波新台幣升破30元大關的機率不小，但要重演1985年升值潮，升至25元的機率目前看來仍不高。

也有銀行主管直言，匯率是最難預測的，台幣兌美元匯價應有機會看到28元，但時間難說，昨天央行總裁楊金龍親自召開記者會公開說明，強調台幣近來狂升與市場盛傳美國財政部要求台幣升值、海湖莊園協議要關稅協商納入換手百年債券等因素既無關、也非事實，今日或許台幣升值走勢會稍見緩和，但仍不排除短中線會看到29元、28元的可能。

大型行庫主管指出，近兩個交易日台幣均狂升約1元，央行雖表示有進場調節，但給外界感覺似乎僅以收盤價穩在3字頭為主，而非大力阻擋升勢，這也助長有關海湖莊園協議等美國要求台幣升值傳言的熱度，導致市場恐慌性賣壓，出口商大力拋出美元部位，因此央行後續進場調節、阻擋瘋狂升勢的魄力，將會影響市場恐慌性拋匯的力量。

台幣匯率

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