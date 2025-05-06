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央行「柳樹理論」要看風有多大

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

面對新台幣近期劇烈升值，外界認為過去央行的「柳樹理論」精神，是否已被打破？央行總裁楊金龍昨（5）日強調，現階段仍遵循「柳樹理論」精神，只是看風有多大，柳樹擺動的程度不同，意即央行將順勢調節、維持穩定。

儘管市場風勢加劇、波動升高，但央行認為，匯市尚未完全失序，整體狀況仍在可控範圍內。

楊金龍指出，若市場波動過大，將視情況適度介入，防止資金過度集中造成單邊行情，維護匯市秩序。此次新台幣升值主因預期心理驅動，而非經濟基本面支撐，因此不具持久性。央行干預目的並非逆勢操作或主導匯率走向，而是確保外匯市場的正常運作，避免因市場情緒失控而引發連鎖效應。

據了解，雖然外界未見央行明顯干預跡象，但央行實際介入力道不容小覷。為穩定市場情緒，央行透過多種工具進行調節，防止匯市短期出現失序風險。

楊金龍說，「柳樹理論」要看風有多大，若市場出現失序就會進場，對於市場推測近期台幣狂升，看不到央行進場的跡象，楊金龍強調，最近央行進場力道相較平常並沒有比較小。不過他說，預期心理太強，市場擺動大一點，是相對的問題。

楊金龍指出，央行希望藉由公開說明，讓市場理解當前升值並非由基本面推動，而是過度的預期心理所致。

台幣匯率

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