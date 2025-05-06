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川普關稅戰後 學者：貨幣戰恐成下個戲碼

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
學者示警，市場恐慌貨幣戰開打，若美國總統川普作風不改，全球金融市場不只是去美元化，此刻就是美元天下可能結束的關鍵節骨眼。美聯社
學者示警，市場恐慌貨幣戰開打，若美國總統川普作風不改，全球金融市場不只是去美元化，此刻就是美元天下可能結束的關鍵節骨眼。美聯社

新台幣暴力升值，財經學者分析，在關稅戰後，下一個戰場可能出現在貨幣戰，台幣可能承受相當大的升值壓力；也有學者示警，市場恐慌貨幣戰開打，若美國總統川普作風不改，全球金融市場不只是去美元化，此刻就是美元天下可能結束的關鍵節骨眼。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，川普關稅戰已接近尾聲，下一個戰場會出現在貨幣戰，而台灣將可能承受相當大的升值壓力。

孫明德表示，接下來美國將公布「匯率操縱國」名單，帶來更大壓力，投資人可能要做好第2季繼續升值的準備。

政大金融系教授殷乃平指出，今年1月起美元指數持續走貶，亞洲貨幣幾乎都往升值趨勢發展，新台幣與其他亞幣相較，升值時間點稍晚，5月初才開始向上衝，由於是最後才漲的亞幣，因此新台幣升幅相對也高。

殷乃平擔憂，市場恐慌貨幣戰開打，「但才剛剛開始而已，往後還有更多問題會浮現」，若川普作風不改，動口又動手，全球金融市場不僅是去美元化，以美國為主的貿易架構也可能垮掉，美元天下也將結束，而現在正處於這個關鍵節骨眼。

台幣匯率

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