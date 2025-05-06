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台幣飆升效應…資產、內需概念族群大吃補 吸引資金追捧

經濟日報／ 記者嚴雅芳吳秉鍇侯思蘋朱曼寧王奐敏／綜合報導
新台幣近日強升，資產、內需概念族分別因潛在價值提升、購料成本大降而受市場資金追捧，包括食品、營建、造紙、塑化、水泥乃至於航空、觀光等，都可望率先受惠。 聯合報系資料照
新台幣近日強升，資產、內需概念族分別因潛在價值提升、購料成本大降而受市場資金追捧，包括食品、營建、造紙、塑化、水泥乃至於航空、觀光等，都可望率先受惠。 聯合報系資料照

新台幣近日強升，昨（5）日再升逾9角，資產、內需概念族分別因潛在價值提升、購料成本大降而受市場資金追捧，包括食品、營建、造紙、塑化、水泥乃至於航空、觀光等，都可望率先受惠。

台幣兌美元單日升逾9角，食品股主要原料黃、小、玉自國外進口，成本降低受惠族群，成為台股人氣指標，帶動食品類股昨日指數上漲近4%。

法人分析，台幣升值效益最終還是要回到成本受惠的概念，食品股的大宗物資黃、小、玉大部分都由國外採購，所以台幣升值，成本會跟著降低，有助於降低業者下半年採購成本，相關食品族群都將受惠。

另外，造紙股也多坐擁資產，因此備受矚目。紡織族群中坐擁龐大土地資產的「大地主概念股」股價集體飆升。

特別的是，新台幣升值，加上油價持續下探，率先受惠的產業首推航空與觀光業。

業內人士指出，航空業的成本結構最大的是油價，上看三成，加上新台幣向上、購買力隨之提升，下半年有望出現出國觀光的熱潮，不僅推升航空客運的量能，對旅行社等觀光股也將有所助益。

塑化業方面，分析師認為，新台幣近日大為升值，台灣企業在購買以美元計價的石化品，如原油和石化基本原料等所需要支付的金額會相對減少。這對石化業者來說是一大利多，進而降低進料成本。

隨著進口成本下降，石化業者的生產成本可能會減少，提升利潤空間。同時，進口商和消費者也能以更低的價格購得石化品，這不僅有助於企業控制成本，也可能促使石化產品需求上升，進一步推動產業的穩定發展。

對於新台幣升值受惠股，兆豐投顧董事長李秀利表示，目前看來，主要是內需股受惠，或是一些原物料相關族群，可以受惠進口成本下降，例如食品、造紙、汽車進口材料等。

不過她認為營建股會上漲還是因為有資產的關係，因此選擇上資產股優於營建股。

至於航空股除了進口原油的成本降低，之前採購的飛機，通常是用美元計價，成本也會因此下降。觀光族群則是可能會受惠國人去國外旅遊的意願提升，旅遊相關公司受惠。但國外旅客來台灣意願可能降低，國人若寧願出國而減少國內旅遊，對飯店、餐飲業相關又並非全然有利。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，目前來看，美元走弱對內需型、進口商，或是服務導向為主，跟外貿較無關的公司較為有利。

內需型公司以台幣結算，因此受到匯率波動的衝擊較少，若想布局可以從國內營收比重較高的公司來著手。

台幣匯率

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