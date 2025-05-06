賴清德總統：台美談判未觸及匯率 親上火線提出五點說明

新台幣狂升，賴清德總統昨（5）日親上火線提出五點說明，強調新台幣升值是因外匯市場預期心理、外資買超台股，更強調台美談判未觸及匯率議題，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」、「絕不犧牲任何行業」三原則下快慢有序、穩健應對。

賴總統昨日透過4分多鐘影片向國人說明新台幣匯率議題，他並表示，遺憾看到許多政治人物攻防竟鎖定匯率議題炒作，造成市場誤導與非理性預期心理。賴總統提出五點說明。

首先，賴總統指出，這波新台幣升值主要是外匯市場預期心理造成，去年台灣經濟成長率達4.59%，今年第1季經濟成長率概估達5.37%，國際貨幣基金（IMF）日前修正各國今年經濟成長預測，台灣上修至2.9%，經濟體質仍然強韌良好。

第二，另個新台幣升值原因是近期外資匯入買超台股，顯示即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍對台灣產業深具信心。

第三，賴總統提到，這段時間以來有許多不實訊息，企圖影響市場預期心理。很遺憾許多政治人物攻防鎖定匯率議題炒作，造成市場誤導與非理性預期。身為總統，他再次強調，政黨可以競爭，國家、人民不能犧牲。

第四，賴總統強調，央行及行政院經貿辦都已說明，此次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題，關鍵在於台美貿易逆差主因長年累積而成的國際貿易分工結果，台美供應鏈互利、互補，造成台美貿易逆差原因與匯率無關，雙方談判自然不會提及匯率議題，請有心人士不要再刻意散布不實訊息。

第五，賴總統表示，面對台美貿易談判的關鍵時刻，執政團隊會在確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業三大原則下，快慢有序、穩健應對。

由行政院副院長鄭麗君領軍的對美談判小組，在5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方首輪實體磋商。而新台幣近日升勢驚人，市場將其與台美談判聯想在一起。經貿辦表示，此次談判期間，主要鎖定關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題廣泛討論，並未觸及匯率議題，且台美經貿工作小組成立以來，由鄭麗君擔任召集人，小組成員並未包括央行，央行也不在對美談判小組中。