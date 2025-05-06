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央行發警告 要打「炒匯禿鷹」…已要求相關資金撤出台灣

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行總裁楊金龍5日緊急召開記者會，首度透露近期發現市場中有「炒匯禿鷹」，已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。記者許正宏／攝影
中央銀行總裁楊金龍5日緊急召開記者會，首度透露近期發現市場中有「炒匯禿鷹」，已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。記者許正宏／攝影

新台幣近期強勢升值，連續兩個交易日單日升幅超過3%，引發出口業者高度憂慮。中央銀行總裁楊金龍昨（5）日緊急召開記者會，首度透露近期發現市場中有「炒匯禿鷹」，已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。

楊金龍坦言，儘管相關資金已陸續撤出，但速度慢吞吞，央行未來將持續嚴密監控市場異常動態。

楊金龍強調，此波匯價波動已屬「過度」，央行密切監控資金流動，他表示，近期確實觀察到部分類似禿鷹的行為，因此已事前發出警訊。這些炒匯行為若初期不阻止，後續就可能演變成禿鷹。這些現象過去也曾出現在英國、香港等地，並導致市場動盪。

對於出口業者盼望央行設定匯率波動區間，以利財務規劃，楊金龍明確表示，匯率應維持彈性。他以1992年英國因固定匯率機制遭「禿鷹」攻擊而退出歐洲匯率機制（ERM），以及1998年香港面臨Currency Board（聯繫匯率體制）下的金融壓力為例，提醒匯率設限將反成市場攻擊目標。

他並呼籲廠商應理性看待市場波動，避免因匯率短期波動做出非理性決策，例如過度拋匯。出口企業應建立完善風險管理機制，避免財務操作過於依賴匯率預期。

楊金龍強調，對出口商而言，匯率已過度波動，若盲目跟風，最終可能自食其果。央行會盡職責穩定市場，但出口商也應為自身利益做好避險，勿過度依賴預期心理而忽略風險，這才是長遠經營之道。

針對近期外媒報導指稱中央銀行可能出現高達2兆元匯損，楊金龍則嚴正澄清，目前央行整體帳面仍維持獲利狀態，並非如外界所傳。過去央行曾出現匯損與匯益均破兆的情況，但截至目前，帳面數據仍為正值，無需過度解讀。

楊金龍同時針對壽險業外匯部位提出說明。他表示，市場上對壽險業持有上兆美元資產的說法有所誤解。台灣多年來累積約1兆多美元的國際淨資產，乃因貿易順差所致，這些資產分散於全球各地，包括越南、中國大陸、墨西哥等市場，幣別亦多元，並非全部集中於美元。

台幣匯率

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