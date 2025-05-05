楊金龍：央行仍遵循「柳樹理論」精神 即順勢調節

面對新台幣近期劇烈升值，央行總裁楊金龍5日強調，現階段仍遵循「柳樹理論」精神，即順勢調節、維持穩定。儘管市場風勢加劇、波動升高，但匯市尚未完全失序，整體狀況仍在可控範圍內。

楊金龍指出，若市場波動過大，將視情況適度介入，防止資金過度集中造成單邊行情，維護匯市秩序。此次新台幣升值主要由預期心理所驅動，而非經濟基本面支撐，因此不具持久性。央行干預的目的，並非逆勢操作或主導匯率走向，而是確保外匯市場的正常運作，避免因市場情緒失控而引發連鎖效應。

據了解，雖然外界未見央行明顯干預跡象，但央行實際介入力道不容小覷。為穩定市場情緒，央行透過多種工具進行調節，防止匯市短期出現失序風險。

楊金龍指出，「柳樹理論」要看風有多大，若市場出現失序就會進場，最近央行進場力道相較平常並沒有比較小。在預期心理下，市場擺動大一點，是相對的問題。