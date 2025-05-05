台幣狂升禿鷹疑似現蹤 楊金龍解析匯市關鍵問答一次看

台美談判進行之際，市場對新台幣升值預期轉濃，意外促成新台幣展開「史詩級升值」，連2天狂飆1.872元。中央銀行總裁楊金龍親上火線，喊話匯市不尋常狀況「到此為止」，也點名有禿鷹伺機而動、打算炒匯。台幣強勁升值，民眾又該如何看待，彙整關鍵問答讓讀者一次看。

新台幣兌美元匯率2日創下央行統計以來最大升幅後，今天繼續狂飆，盤中最高見29.59元，儘管午後升幅收斂，終場收在30.145元，但短短2個交易日，新台幣已狂升1.872元、升幅達6.21%。

新台幣匯率急升，市場人心浮動，出口商更因匯損慘重，哀鴻遍野。中央銀行今天由總裁楊金龍親自主持記者會，出面安撫民心，並針對外界關注的「台版廣場協議」、升值力道從何而來，一一釋疑。

問：新台幣是否過度升值？升值力道從何而來？

答：新台幣匯率由市場供需決定，一般情況，供需會處正常狀態，但這次顯然是市場預期心理濃厚所引發的效應，「我個人認為，這是過度波動、是不好的」。

這波新台幣升值力道，最主要是出口商拋匯，除了大型出口商，中小型出口商也增加拋匯部位，使得新台幣升勢較大，加上台股反彈、外資匯入也是推力。

另外，這波市場預期心理很大一部分來自市場評論，尤其引用海湖莊園協議以及大麥克指數，認為新台幣升值空間很大，央行澄清很久，一直強調絕對沒有。根據證券交易法，散播股市謠言會有罰則，但外匯市場沒有，只能呼籲廠商不要聽信誇大不實的分析。

問：外界憂心台美談判之際，匯率成為籌碼，可能重演廣場協議的情況，央行可否說明廣場協議時空背景與現在的差異？

答：1985年廣場協議時空背景與現在不同，首先，當時外匯市場規模不大，深度、廣度都無法比，第2，資金移動也沒那麼頻繁。

外匯市場巨額資金移動頻繁，是發生在約2000年之後，部分因素是1980年代末興起的「華盛頓共識」（Washington Consensus）推波助瀾。

根據央行資料，華盛頓共識是基於自由市場原則，力倡解除管制及貿易自由化等政策，促使1990年代自由貿易盛行，全球化快速發展。楊金龍指出，華盛頓共識鼓勵資本移動、市場開放，從此開啟龐大資本移動的趨勢。

廣場協議時期，當時的時空環境具備聯合干預匯率的條件，現在已經沒辦法，川普政府未提出聯合干預匯率的議題，「他（川普）也知道沒辦法，所以只有提到關稅」。

問：美國近期宣布對等關稅措施，因為適逢台美談判期間，外界關注是否可能出現美國施壓台灣匯率狀況？央行如何回應？

答：沒有美國施壓匯率一事，央行本來就沒參與台美談判工作，也沒有談到匯率議題。

美國公布的匯率報告提到，主要是不能刻意讓匯率貶值以取得不公平利益，強調匯率最好反映經濟基本面，還有在匯市操作要透明，央行每年固定在立法院報告都會揭露在匯市干預的數據，展現透明度，美國財政部也認為台灣的透明度足夠。

問：央行是否有觀察到有禿鷹進場、試圖炒匯？這次禿鷹身分為何？會不會有禿鷹藉機停留在共同基金，伺機炒匯？

答：央行對資金進出都有密切關注，確實發現有類似現象。像是有大額資金停泊，但沒實際進場買股，央行認為有炒匯嫌疑，也提出警告，請對方出去，「但對方出去也慢吞吞的」。

回顧歷史，英國曾加入歐洲匯率機制（ERM），但當時被禿鷹攻擊，最後英國政府棄守，並退出ERM。香港港幣採行跟美元掛鉤的聯繫匯率制度，以穩定港幣匯率，1998年時禿鷹也曾狙擊港幣，甚至放空股票，範圍蠻大，後來香港有調整制度、適時提供流動性，讓禿鷹比較無法炒匯。

目前來看，英國跟香港碰到到禿鷹是同一集團。至於分辨禿鷹的方法以及是否在共同基金等，不方便說得太清楚。

問：近期匯率波動大，出口商希望了解央行調節及底線為何？

答：匯率由市場供需決定，央行會在市場波動過大或失序時，進場調節。希望廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。

新台幣匯率強勁升值，會導致出口商從美元換到的新台幣減少，並影響報價，為了自身利益，廠商應該要協助，這才合理。

問：今（5）日接近中午，可以看到新台幣升勢有踩煞車，許多銀行網銀也傳出塞車情況，是否散戶的美元買盤發揮效果？

答：民眾感受到新台幣大幅升值，趕緊進場換匯，可能美元或是日圓等外幣需求都有，雖然多家銀行網銀塞車，導致民眾換匯需求無法實現，但已經看到，今天新台幣匯率升勢有比較止住。

問：新台幣升勢如此猛烈，連兩天盤中漲逾1元，央行似乎有「放手」意味？

答：央行有盡職責，進場適度調節，力道沒有比較小，但預期心理實在太強烈，匯市確實波動過度。

雖然央行已經透過新聞稿，在立法院備詢時也一再說明，但市場預期心理太強，這也是央行今天舉行記者會再次呼籲的原因，希望市場評論人員勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，以免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。

問：央行過去曾提出具有彈性的匯率，如同柔軟的柳樹，颱風來臨時就不會被折斷的「柳樹理論」，現在會不會比較難維持柳樹理論？

答：央行作法實際上還是符合「柳樹理論」，只是風大時，柳樹擺動也會比較大。今天因為匯市市場預期心理非常強烈，央行調節的力道才會看起來較小，如果跟平常相比，央行調節力道已經比較大。

央行會在市場失序時進場調節，但不會因此扭轉趨勢（trend），也就是說，不會讓匯價明明是貶值，卻扭轉讓它升值，反之亦然。