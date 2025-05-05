匯率狂升「虧損免不了」 機械公會理事長：盼政府出手幫忙

新台幣匯率狂升，台灣機械工業公會理事長莊大立今坦言，業界當初接單價位約在1美元兌新台幣32餘元匯率，該價位尚屬合理，「有避險的人不多」，一下驟升實在太意外，也未符合台灣的經濟基本面，「短期虧損已免不了」，政府應該出手干預，助業者度過難關。

莊大立說，在大環境不景氣下，同業接的單不多，獲利也十分有限，匯率這麼一升，大概損失約10%，獲利也都被吃掉了；相對而言，日本和韓國沒有這樣狂升，台灣機械業的競爭力也大受影響。

機械業最近先面臨美國對等關稅的不確定因素，緊接著又馬上遇到匯率的驟升，經營上面臨挑戰。莊大立說，這樣的環境對業者而言很辛苦，短期虧損已經免不了，只能把眼光放遠，著眼於長期，加強企業本身的體質、增加附加價值，才能在惡劣的環境中生存下去。