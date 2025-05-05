民眾搶買匯造成銀行網路壅塞 金管會：銀行已採取應變措施

多家銀行網路及App系統大當機或塞車導致民眾換匯受阻，引來金管會關注。金管會指出，各銀行已於官網或App公告及即時引導客戶改以網路銀行進行交易，以分散行動銀行流量，並分別啟動排隊機制以維持系統穩定、擴充行動銀行與網路銀行的系統資源及放寬瞬時流量上限等應變措施，銀行局也將持續掌握各銀行系統服務穩定狀況。

金管會指出，媒體報導受美國總統川普關稅消息及我國爭取優先談判利多影響，台幣兌美元匯率在5月2日、5日連續兩個交易日內劇烈升值逾1元，吸引大量民眾湧入換匯，導致國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、永豐商業銀行及兆豐國際商業銀行等多家銀行系統出現壅塞或回應遲緩等情形，對於如何解決網路壅塞問題，銀行回覆已啟動上述的機制。