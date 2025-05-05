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台幣狂升！多家銀行App當機 金管會說話了
針對5日媒體報導，受美國總統川普關稅消息及我國爭取優先談判利多影響，新台幣兌美元匯率兩個交易日內（5月2日與5月5日）劇烈升值逾1元，吸引大量民眾湧入換匯，導致多家銀行系統壅塞，金管會表示，各銀行已於官網及App說明，金管會將持續掌握各銀行系統服務穩定狀況。
金管會表示，媒體報導多家銀行今日系統出現壅塞或回應遲緩等情形。經洽各銀行說明，因民眾換匯需求量遽增，今日上午行動銀行App出現服務壅塞及系統緩慢等情形，銀行已於官網或App公告及即時引導客戶改以網路銀行進行交易，以分散行動銀行流量，並分別啟動排隊機制以維持系統穩定、擴充行動銀行與網路銀行的系統資源及放寬瞬時流量上限等應變措施。
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