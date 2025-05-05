影／台幣升值衝擊經濟 賴清德喊「要對台灣有信心」

新台幣升值造成經濟衝擊，賴清德總統今天（5日）晚間透過錄製影片對全民喊話，稱這波升值受到預期心理影響，但台灣的經濟體質仍強韌良好，大家要對台灣有信心；他說，台美談判不涉及匯率議題，請有心人士不要再刻意散布不實訊息。

賴總統表示，這波新台幣升值主要是外匯市場預期心理，包含台灣經濟成長表現亮眼，近期外資匯入買超台股；同時，也很遺憾看到許多政治人物的攻防鎖定炒作匯率議題，造成市場誤導及非理性的預期心理。

賴總統說，雖然台灣經濟狀況會受到美國總統川普對等關稅政策衝擊，但經濟預測依然不俗，居亞洲四小龍之首，這是全體台灣人民努力打拚的扎實基礎；雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度的影響，但台灣的經濟體質仍然強韌良好，大家要對自己有信心，對台灣有信心。

賴總統表示，美國2日提出對等關稅政策後，衝擊全球股市，台灣雖歷經幾次震盪，但仍回到2萬點以上；外資擴大買超台股，也升高近期對新台幣升值的預期心理，不過，這也表示，即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍然對台灣的產業深具信心。

賴總統表示，非常遺憾看到政治人物攻防鎖定炒作匯率議題誤導市場，他要再次強調，政黨可以競爭，國家不能犧牲，政黨可以競爭，人民不能犧牲。

賴總統指出，中央銀行以及行政院經貿談判辦公室，都已經證實，這次台美雙方關稅談判並未觸及匯率議題；因為台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，台灣出口美國的產品今年2月近7成集中人工智慧、資通訊、半導體跟相關產品；這不僅證明台美供應鏈之間的分工，也表示台美之間的供應鏈，可以互利、互補。

賴總統表示，雖然因為貿易逆差的原因，台灣被列入美國的觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國；而也正因為造成台美貿易逆差的原因，與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題。因此，「我也要請有心人士，不要再刻意散布不實訊息。」

賴總統指出，當面對台美貿易談判的關鍵時刻，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」，以及「絕不犧牲任何一個行業」這三項原則之下，快慢有序且穩健應對。

賴總統表示，台灣的經濟，是一代又一代人的共同打拚，才從家庭工廠，成為世界大廠，不分朝野政黨，無論政治立場，大家都有責任共同守護。