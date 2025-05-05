新台幣走勢勁揚 專家：有望吸引中長期資金投入房市

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期新台幣強勢升值，產業反應「內外不同，憂喜參半」，對進口商而言，新台幣的購買力提升下，原物料或貨品成本下降，商品利潤增加。

不過對出口商來說，張旭嵐指出，貨幣貶值的外國廠商跟台灣買東西的價格變貴，將使國內的商品出口難度提高，且匯率在短期內劇烈變化，也讓廠商欠缺應變彈性，因此以出口為導向的企業，近期無不哀嚎。

張旭嵐分析，國內外銷產業受匯率變化牽動，而以內需為主的產業，可說是處於避風港內，且國內房市買盤、向來就是內需導向，加上房地產的交易周期較長，不易受短期波動干擾，更凸顯房地產穩定性。

張旭嵐強調，近期在股市、債市、匯市連番震盪下，即便當前房市受政策打炒房影響，但仍可能吸引部分中長期布局的資金。而對於民眾來說，若新台幣持續強勢，進口家電、家具成本降低，進口商若趁機釋出優惠利多，將成為民眾的小確幸。